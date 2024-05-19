https://ria.ru/20240519/uran-1946967468.html

Представитель племени навахо рассказал о последствиях добычи урана в США

Представитель племени навахо рассказал о последствиях добычи урана в США - РИА Новости, 19.05.2024

Представитель племени навахо рассказал о последствиях добычи урана в США

Добыча американскими корпорациями урана на землях индейского племени навахо всегда вела к разрушительным последствиям для здоровья населения, загрязнению почвы... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T08:19

2024-05-19T08:19

2024-05-19T08:20

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Добыча американскими корпорациями урана на землях индейского племени навахо всегда вела к разрушительным последствиям для здоровья населения, загрязнению почвы и воды, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор представительства в Вашингтоне резервации Навахо-Нейшен Джастин Ахастин. "С самого начала добыча урана оставляла разрушительные последствия для наших земель, включая загрязнение водных источников, радиационное воздействие и длительные проблемы со здоровьем среди наших людей", - сообщил он. По словам Ахастина, эти последствия только укрепили приверженность индейского племени приоритету сохранения жизни и "благополучия окружающей среды". Навахо - крупнейшее индейское племя в США, оно занимает территорию в 70 тысяч квадратных километров, в том числе в штатах Аризона, Нью-Мексико и Юта. По последним данным, число официально зарегистрированных представителей навахо приближается к 400 тысячам. В мае индейцы американского племени навахо выступили против планов увеличить производство урана на заселяемых территориях и его перевозку с целью замещения российских поставок из-за запрета на импорт металла из РФ. Ранее американские СМИ сообщали о планах американских производителей урана начать транспортировку урановой руды по дорогам общего пользования из шахты в штате Аризона, вблизи Гранд-Каньона, в перерабатывающее предприятие на юге штата Юта через земли, где проживают индейцы навахо, а также об уже начавшейся добыче в самой Юте спустя почти 10 лет после остановки. Президент США Джо Байден в мае подписал принятый американскими конгрессменами закон о запрете на импорт урана из России. "Росатом" в комментарии для РИА Новости назвал этот закон дискриминационным и нерыночным. Подобные решения, имеющие политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, отметили в госкорпорации. Подчеркнуто, что "Росатом" прочно удерживает позиции мирового лидера в атомных технологиях и продолжит развивать отношения с зарубежными партнерами, заинтересованными в долгосрочном сотрудничестве. В четверг глава госкорпорации Алексей Лихачев сообщил журналистам, что первые американские компании уже нашли лазейки в запрете на поставки урановой продукции из РФ и подают заявки на организацию таких поставок.

https://ria.ru/20240508/indeytsy-1944560443.html

https://ria.ru/20230929/ssha-1899328385.html

https://ria.ru/20240516/likhachev-1946324451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, космос - риа наука, юта, россия, сша, джо байден, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"