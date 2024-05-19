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Представитель племени навахо рассказал о последствиях добычи урана в США - РИА Новости, 19.05.2024
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08:19 19.05.2024 (обновлено: 08:20 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/uran-1946967468.html
Представитель племени навахо рассказал о последствиях добычи урана в США
Представитель племени навахо рассказал о последствиях добычи урана в США - РИА Новости, 19.05.2024
Представитель племени навахо рассказал о последствиях добычи урана в США
Добыча американскими корпорациями урана на землях индейского племени навахо всегда вела к разрушительным последствиям для здоровья населения, загрязнению почвы... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T08:19
2024-05-19T08:20
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Добыча американскими корпорациями урана на землях индейского племени навахо всегда вела к разрушительным последствиям для здоровья населения, загрязнению почвы и воды, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор представительства в Вашингтоне резервации Навахо-Нейшен Джастин Ахастин. "С самого начала добыча урана оставляла разрушительные последствия для наших земель, включая загрязнение водных источников, радиационное воздействие и длительные проблемы со здоровьем среди наших людей", - сообщил он. По словам Ахастина, эти последствия только укрепили приверженность индейского племени приоритету сохранения жизни и "благополучия окружающей среды". Навахо - крупнейшее индейское племя в США, оно занимает территорию в 70 тысяч квадратных километров, в том числе в штатах Аризона, Нью-Мексико и Юта. По последним данным, число официально зарегистрированных представителей навахо приближается к 400 тысячам. В мае индейцы американского племени навахо выступили против планов увеличить производство урана на заселяемых территориях и его перевозку с целью замещения российских поставок из-за запрета на импорт металла из РФ. Ранее американские СМИ сообщали о планах американских производителей урана начать транспортировку урановой руды по дорогам общего пользования из шахты в штате Аризона, вблизи Гранд-Каньона, в перерабатывающее предприятие на юге штата Юта через земли, где проживают индейцы навахо, а также об уже начавшейся добыче в самой Юте спустя почти 10 лет после остановки. Президент США Джо Байден в мае подписал принятый американскими конгрессменами закон о запрете на импорт урана из России. "Росатом" в комментарии для РИА Новости назвал этот закон дискриминационным и нерыночным. Подобные решения, имеющие политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, отметили в госкорпорации. Подчеркнуто, что "Росатом" прочно удерживает позиции мирового лидера в атомных технологиях и продолжит развивать отношения с зарубежными партнерами, заинтересованными в долгосрочном сотрудничестве. В четверг глава госкорпорации Алексей Лихачев сообщил журналистам, что первые американские компании уже нашли лазейки в запрете на поставки урановой продукции из РФ и подают заявки на организацию таких поставок.
https://ria.ru/20240508/indeytsy-1944560443.html
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в мире, космос - риа наука, юта, россия, сша, джо байден, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Космос - РИА Наука, Юта, Россия, США, Джо Байден, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Представитель племени навахо рассказал о последствиях добычи урана в США

Представитель навахо: добыча урана в США привела к разрушительным последствиям

© Fotolia / bluedesignЗнак радиоактивности
Знак радиоактивности - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Добыча американскими корпорациями урана на землях индейского племени навахо всегда вела к разрушительным последствиям для здоровья населения, загрязнению почвы и воды, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор представительства в Вашингтоне резервации Навахо-Нейшен Джастин Ахастин.
"С самого начала добыча урана оставляла разрушительные последствия для наших земель, включая загрязнение водных источников, радиационное воздействие и длительные проблемы со здоровьем среди наших людей", - сообщил он.
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Индейцы выступили с требованием к властям США из-за решения по России
8 мая, 02:46
По словам Ахастина, эти последствия только укрепили приверженность индейского племени приоритету сохранения жизни и "благополучия окружающей среды".
Навахо - крупнейшее индейское племя в США, оно занимает территорию в 70 тысяч квадратных километров, в том числе в штатах Аризона, Нью-Мексико и Юта. По последним данным, число официально зарегистрированных представителей навахо приближается к 400 тысячам.
В мае индейцы американского племени навахо выступили против планов увеличить производство урана на заселяемых территориях и его перевозку с целью замещения российских поставок из-за запрета на импорт металла из РФ.
Ранее американские СМИ сообщали о планах американских производителей урана начать транспортировку урановой руды по дорогам общего пользования из шахты в штате Аризона, вблизи Гранд-Каньона, в перерабатывающее предприятие на юге штата Юта через земли, где проживают индейцы навахо, а также об уже начавшейся добыче в самой Юте спустя почти 10 лет после остановки.
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США лишатся трети урана в случае остановки поставок из России
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Президент США Джо Байден в мае подписал принятый американскими конгрессменами закон о запрете на импорт урана из России.
"Росатом" в комментарии для РИА Новости назвал этот закон дискриминационным и нерыночным. Подобные решения, имеющие политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, отметили в госкорпорации. Подчеркнуто, что "Росатом" прочно удерживает позиции мирового лидера в атомных технологиях и продолжит развивать отношения с зарубежными партнерами, заинтересованными в долгосрочном сотрудничестве.
В четверг глава госкорпорации Алексей Лихачев сообщил журналистам, что первые американские компании уже нашли лазейки в запрете на поставки урановой продукции из РФ и подают заявки на организацию таких поставок.
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В миреКосмос - РИА НаукаЮтаРоссияСШАДжо БайденАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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