https://ria.ru/20240519/ukraina-1947056783.html
"Всплывают снова и снова". В Киеве сделали неожиданное заявление о Сырском
"Всплывают снова и снова". В Киеве сделали неожиданное заявление о Сырском - РИА Новости, 19.05.2024
"Всплывают снова и снова". В Киеве сделали неожиданное заявление о Сырском
Подчиненные главкома ВСУ Александра Сырского несут ответственность за обрушение обороны ВСУ на разных участках, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T20:30
2024-05-19T20:30
2024-05-19T20:30
в мире
харьковская область
александр сырский
киев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926369791_182:67:2110:1152_1920x0_80_0_0_00d08275d6d309d11a5ac8b1fe6094d0.jpg
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Подчиненные главкома ВСУ Александра Сырского несут ответственность за обрушение обороны ВСУ на разных участках, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая.По ее словам, главнокомандующий украинскими войсками поставил руководить фронтом генерала Юрия Содоля, чьи подчиненные "завалили оборону" Харьковской области и "пропустили прорыв" Очеретино."Ни один генерал не наказан ни при Залужном, ни при Сырском. Они "всплывают " снова и снова. Ничего не поменялось. Генеральские фракции продолжают гробить наше будущее. И Сырский — часть процесса", — написала она в Telegram.В воскресенье Минобороны сообщило, что российские военнослужащие группировки "Север" продолжили продвижение вглубь укрепрайонов ВСУ и нанесли поражение живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад, 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное Харьковской области.
https://ria.ru/20240519/zelenskiy-1947040113.html
https://ria.ru/20240519/plan-1947020893.html
харьковская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926369791_0:0:2029:1522_1920x0_80_0_0_41925117d76e3d45ad392d3a5d9f0762.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, александр сырский, киев, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Александр Сырский, Киев, Вооруженные силы Украины
"Всплывают снова и снова". В Киеве сделали неожиданное заявление о Сырском
Депутат Рады обвинила "людей Сырского" в обвале фронта под Очеретино и Харьковом