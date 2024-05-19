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"Всплывают снова и снова". В Киеве сделали неожиданное заявление о Сырском - РИА Новости, 19.05.2024
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20:30 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/ukraina-1947056783.html
"Всплывают снова и снова". В Киеве сделали неожиданное заявление о Сырском
"Всплывают снова и снова". В Киеве сделали неожиданное заявление о Сырском - РИА Новости, 19.05.2024
"Всплывают снова и снова". В Киеве сделали неожиданное заявление о Сырском
Подчиненные главкома ВСУ Александра Сырского несут ответственность за обрушение обороны ВСУ на разных участках, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T20:30
2024-05-19T20:30
в мире
харьковская область
александр сырский
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Подчиненные главкома ВСУ Александра Сырского несут ответственность за обрушение обороны ВСУ на разных участках, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая.По ее словам, главнокомандующий украинскими войсками поставил руководить фронтом генерала Юрия Содоля, чьи подчиненные "завалили оборону" Харьковской области и "пропустили прорыв" Очеретино."Ни один генерал не наказан ни при Залужном, ни при Сырском. Они "всплывают " снова и снова. Ничего не поменялось. Генеральские фракции продолжают гробить наше будущее. И Сырский — часть процесса", — написала она в Telegram.В воскресенье Минобороны сообщило, что российские военнослужащие группировки "Север" продолжили продвижение вглубь укрепрайонов ВСУ и нанесли поражение живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад, 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное Харьковской области.
https://ria.ru/20240519/zelenskiy-1947040113.html
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в мире, харьковская область, александр сырский, киев, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Александр Сырский, Киев, Вооруженные силы Украины
"Всплывают снова и снова". В Киеве сделали неожиданное заявление о Сырском

Депутат Рады обвинила "людей Сырского" в обвале фронта под Очеретино и Харьковом

© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Подчиненные главкома ВСУ Александра Сырского несут ответственность за обрушение обороны ВСУ на разных участках, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая.
По ее словам, главнокомандующий украинскими войсками поставил руководить фронтом генерала Юрия Содоля, чьи подчиненные "завалили оборону" Харьковской области и "пропустили прорыв" Очеретино.
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"Ни один генерал не наказан ни при Залужном, ни при Сырском. Они "всплывают " снова и снова. Ничего не поменялось. Генеральские фракции продолжают гробить наше будущее. И Сырский — часть процесса", — написала она в Telegram.
В воскресенье Минобороны сообщило, что российские военнослужащие группировки "Север" продолжили продвижение вглубь укрепрайонов ВСУ и нанесли поражение живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад, 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное Харьковской области.
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В миреХарьковская областьАлександр СырскийКиевВооруженные силы Украины
 
 
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