https://ria.ru/20240519/ukraina-1947038983.html

Украинцы жалуются на изъятие средств связи в военкоматах, сообщил юрист

Украинцы жалуются на изъятие средств связи в военкоматах, сообщил юрист - РИА Новости, 19.05.2024

Украинцы жалуются на изъятие средств связи в военкоматах, сообщил юрист

Граждане Украины жалуются на незаконные действия сотрудников военкоматов, которые изымают средства связи у пришедших туда военнообязанных, заявила юрист Надежда РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T18:08

2024-05-19T18:08

2024-05-19T18:13

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Граждане Украины жалуются на незаконные действия сотрудников военкоматов, которые изымают средства связи у пришедших туда военнообязанных, заявила юрист Надежда Шуляк, "Очень неправильная и незаконная практика - запрещать брать с собой средства для связи, телефоны в РТЦК (районные территориальные центры комплектования, так на Украине называются военкоматы - ред.). Шевченковский РТЦК города Киева изымает все средства связи при вхождении на территорию. Сейчас запущены жалобы на должностных лиц этой организации", - сказала Шуляк на видео, опубликованном в Telegram-канале украинского издания "Страна". По ее словам, скоро поступит реакция на действия представителей военкомата. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Закон предусматривает, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в законе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20240519/ukraina-1946943329.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский