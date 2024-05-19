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Украинцы жалуются на изъятие средств связи в военкоматах, сообщил юрист - РИА Новости, 19.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:08 19.05.2024 (обновлено: 18:13 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/ukraina-1947038983.html
Украинцы жалуются на изъятие средств связи в военкоматах, сообщил юрист
Украинцы жалуются на изъятие средств связи в военкоматах, сообщил юрист - РИА Новости, 19.05.2024
Украинцы жалуются на изъятие средств связи в военкоматах, сообщил юрист
Граждане Украины жалуются на незаконные действия сотрудников военкоматов, которые изымают средства связи у пришедших туда военнообязанных, заявила юрист Надежда РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T18:08
2024-05-19T18:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Граждане Украины жалуются на незаконные действия сотрудников военкоматов, которые изымают средства связи у пришедших туда военнообязанных, заявила юрист Надежда Шуляк, "Очень неправильная и незаконная практика - запрещать брать с собой средства для связи, телефоны в РТЦК (районные территориальные центры комплектования, так на Украине называются военкоматы - ред.). Шевченковский РТЦК города Киева изымает все средства связи при вхождении на территорию. Сейчас запущены жалобы на должностных лиц этой организации", - сказала Шуляк на видео, опубликованном в Telegram-канале украинского издания "Страна". По ее словам, скоро поступит реакция на действия представителей военкомата. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Закон предусматривает, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в законе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20240519/ukraina-1946943329.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский
Украинцы жалуются на изъятие средств связи в военкоматах, сообщил юрист

Юрист: украинцы жалуются на изъятие средств связи у пришедших в военкоматы

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкВоенкомат в Киеве
Военкомат в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Военкомат в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Граждане Украины жалуются на незаконные действия сотрудников военкоматов, которые изымают средства связи у пришедших туда военнообязанных, заявила юрист Надежда Шуляк,
«
"Очень неправильная и незаконная практика - запрещать брать с собой средства для связи, телефоны в РТЦК (районные территориальные центры комплектования, так на Украине называются военкоматы - ред.). Шевченковский РТЦК города Киева изымает все средства связи при вхождении на территорию. Сейчас запущены жалобы на должностных лиц этой организации", - сказала Шуляк на видео, опубликованном в Telegram-канале украинского издания "Страна".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
От аналоговой к цифровой: мобилизация шагает по Украине
Вчера, 08:00
По ее словам, скоро поступит реакция на действия представителей военкомата.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Закон предусматривает, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в законе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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