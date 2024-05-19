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"Последние украинцы" не хотят умирать, заявил американский экс-разведчик - РИА Новости, 19.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/ukraina-1946966449.html
"Последние украинцы" не хотят умирать, заявил американский экс-разведчик
"Последние украинцы" не хотят умирать, заявил американский экс-разведчик - РИА Новости, 19.05.2024
"Последние украинцы" не хотят умирать, заявил американский экс-разведчик
"Последние украинцы" сами не готовы "воевать до последнего украинца", несмотря на такую готовность Зеленского и Запада, они сдаются и отступают, заявил РИА... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T08:00
2024-05-19T08:00
специальная военная операция на украине
россия
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сша
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. "Последние украинцы" сами не готовы "воевать до последнего украинца", несмотря на такую готовность Зеленского и Запада, они сдаются и отступают, заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер. "Но что интересно сейчас, так это видеть, что даже среди самых фанатичных украинских силовиков, полк "Кракен", 3-я штурмовая бригада, бойцы "Азова"* - даже они не хотят сражаться "до последнего украинца". Они сдаются, они отступают, они начинают осознавать, что в этой войне невозможно победить, и они не хотят умирать. Таким образом, несмотря на то, что Зеленский и Запад, похоже, готовы сражаться до последнего украинца, последние украинцы не хотят умирать", - сказал Риттер. По его словам, скоро всё больше украинских военнослужащих будут бросать оружие и сдаваться, потому что осознают, что никаких шансов на победу у Украины нет. Он подчеркнул, что "война до последнего украинца" всегда была лозунгом Запада, его целью и задачей. Западные "союзники" Киева позволяют украинцам гибнуть на поле боя, утверждая, что это поможет "навредить" России, при этом само НАТО не несет потерь. Слова о "войне до последнего украинца" звучат не только от Зеленского, но и от европейских политиков, американских сенаторов и даже генерального секретаря НАТО, добавил Риттер. "Продолжая этот конфликт, несмотря на признание того, что у ВСУ недостаточно сил для победы, всё, что делают украинцы, - это обрекают десятки тысяч, если не сотни тысяч других украинцев на гибель или ранения на этом поле боя. Но на данный момент украинцы ничего не могут сделать, чтобы изменить исход. Они могут мобилизовать столько людей, сколько захотят, но они не смогут ни обучить их, ни вооружить, ни мотивировать", - отметил он. Кроме того, Риттер напомнил, что у ВСУ действительно серьезная проблема с личным составом. По его словам, сейчас ВСУ "пускают в ход" свои последние резервы, также на поле боя перебрасывают собственные подразделения главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова**. * Запрещенная в России террористическая организация** Внесен в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html
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россия, украина, сша, скотт риттер, вооруженные силы украины, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
"Последние украинцы" не хотят умирать, заявил американский экс-разведчик

Экс-разведчик Риттер: последние украинцы не хотят воевать до последнего украинца

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. "Последние украинцы" сами не готовы "воевать до последнего украинца", несмотря на такую готовность Зеленского и Запада, они сдаются и отступают, заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.
"Но что интересно сейчас, так это видеть, что даже среди самых фанатичных украинских силовиков, полк "Кракен", 3-я штурмовая бригада, бойцы "Азова"* - даже они не хотят сражаться "до последнего украинца". Они сдаются, они отступают, они начинают осознавать, что в этой войне невозможно победить, и они не хотят умирать. Таким образом, несмотря на то, что Зеленский и Запад, похоже, готовы сражаться до последнего украинца, последние украинцы не хотят умирать", - сказал Риттер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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По его словам, скоро всё больше украинских военнослужащих будут бросать оружие и сдаваться, потому что осознают, что никаких шансов на победу у Украины нет.
Он подчеркнул, что "война до последнего украинца" всегда была лозунгом Запада, его целью и задачей. Западные "союзники" Киева позволяют украинцам гибнуть на поле боя, утверждая, что это поможет "навредить" России, при этом само НАТО не несет потерь. Слова о "войне до последнего украинца" звучат не только от Зеленского, но и от европейских политиков, американских сенаторов и даже генерального секретаря НАТО, добавил Риттер.
"Продолжая этот конфликт, несмотря на признание того, что у ВСУ недостаточно сил для победы, всё, что делают украинцы, - это обрекают десятки тысяч, если не сотни тысяч других украинцев на гибель или ранения на этом поле боя. Но на данный момент украинцы ничего не могут сделать, чтобы изменить исход. Они могут мобилизовать столько людей, сколько захотят, но они не смогут ни обучить их, ни вооружить, ни мотивировать", - отметил он.
Кроме того, Риттер напомнил, что у ВСУ действительно серьезная проблема с личным составом. По его словам, сейчас ВСУ "пускают в ход" свои последние резервы, также на поле боя перебрасывают собственные подразделения главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова**.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
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