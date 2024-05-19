Рейтинг@Mail.ru
Минобороны ФРГ запросило новые средства на помощь Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 19.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:50 19.05.2024 (обновлено: 08:18 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/ukraina-1946950220.html
Минобороны ФРГ запросило новые средства на помощь Украине, пишут СМИ
Минобороны ФРГ запросило новые средства на помощь Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 19.05.2024
Минобороны ФРГ запросило новые средства на помощь Украине, пишут СМИ
Министерство обороны Германии запрашивает у правительства дополнительные 3,8 миллиарда евро на помощь Украине, сообщает газета Bild со ссылкой на источники. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T00:50
2024-05-19T08:18
в мире
украина
германия
россия
олаф шольц
кристиан линднер
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787136115_0:0:2496:1404_1920x0_80_0_0_44c6069b111b7659041f877daeaa9cf1.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Министерство обороны Германии запрашивает у правительства дополнительные 3,8 миллиарда евро на помощь Украине, сообщает газета Bild со ссылкой на источники. "Министерство обороны бьет тревогу в правительстве: по информации Bild, ведомство (министра обороны Бориса) Писториуса сообщило о дополнительной потребности в размере 3,8 миллиарда евро на помощь Украине в рамках текущего финансового года", - пишет газета. По данным издания, в среду Писториус встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем, а в четверг - с министром финансов Кристианом Линднером. Запрос на выделение дополнительных средств должен быть представлен на утверждение парламента в июне. Согласно информации газеты, министерство финансов поддерживает запрос. "Германия не должна потерпеть неудачу в усилении обороны Украины. Если возможно, мы должны поставить дополнительное оружие в этом году. Если удастся достичь консенсуса в правительстве, мы найдем способы в текущем финансовом году", - заявил изданию неназванный чиновник из министерства. Газета сообщает, что в следующем году бундесвер может запросить для помощи Киеву рекордную сумму в размере 15 миллиардов евро. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html
украина
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787136115_81:0:2300:1664_1920x0_80_0_0_5640c821c63d020ba8b46feb03b4af1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, россия, олаф шольц, кристиан линднер, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Германия, Россия, Олаф Шольц, Кристиан Линднер, Сергей Лавров, НАТО
Минобороны ФРГ запросило новые средства на помощь Украине, пишут СМИ

Bild: глава Минобороны ФРГ Писториус запросил 3,8 миллиарда евро на помощь Киеву

CC BY-SA 3.0 / Hans-Hermann Bühling / Германская самоходная зенитная установка Gepard
Германская самоходная зенитная установка Gepard - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
CC BY-SA 3.0 / Hans-Hermann Bühling /
Германская самоходная зенитная установка Gepard. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Министерство обороны Германии запрашивает у правительства дополнительные 3,8 миллиарда евро на помощь Украине, сообщает газета Bild со ссылкой на источники.
"Министерство обороны бьет тревогу в правительстве: по информации Bild, ведомство (министра обороны Бориса) Писториуса сообщило о дополнительной потребности в размере 3,8 миллиарда евро на помощь Украине в рамках текущего финансового года", - пишет газета.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Запад начал готовиться к поминкам по Украине
16 мая, 08:00
По данным издания, в среду Писториус встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем, а в четверг - с министром финансов Кристианом Линднером. Запрос на выделение дополнительных средств должен быть представлен на утверждение парламента в июне. Согласно информации газеты, министерство финансов поддерживает запрос.
"Германия не должна потерпеть неудачу в усилении обороны Украины. Если возможно, мы должны поставить дополнительное оружие в этом году. Если удастся достичь консенсуса в правительстве, мы найдем способы в текущем финансовом году", - заявил изданию неназванный чиновник из министерства.
Газета сообщает, что в следующем году бундесвер может запросить для помощи Киеву рекордную сумму в размере 15 миллиардов евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Запад по-настоящему испугался России
15 мая, 08:00
 
В миреУкраинаГерманияРоссияОлаф ШольцКристиан ЛинднерСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала