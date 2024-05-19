Минобороны ФРГ запросило новые средства на помощь Украине, пишут СМИ
Bild: глава Минобороны ФРГ Писториус запросил 3,8 миллиарда евро на помощь Киеву
Германская самоходная зенитная установка Gepard. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Министерство обороны Германии запрашивает у правительства дополнительные 3,8 миллиарда евро на помощь Украине, сообщает газета Bild со ссылкой на источники.
"Министерство обороны бьет тревогу в правительстве: по информации Bild, ведомство (министра обороны Бориса) Писториуса сообщило о дополнительной потребности в размере 3,8 миллиарда евро на помощь Украине в рамках текущего финансового года", - пишет газета.
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По данным издания, в среду Писториус встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем, а в четверг - с министром финансов Кристианом Линднером. Запрос на выделение дополнительных средств должен быть представлен на утверждение парламента в июне. Согласно информации газеты, министерство финансов поддерживает запрос.
"Германия не должна потерпеть неудачу в усилении обороны Украины. Если возможно, мы должны поставить дополнительное оружие в этом году. Если удастся достичь консенсуса в правительстве, мы найдем способы в текущем финансовом году", - заявил изданию неназванный чиновник из министерства.
Газета сообщает, что в следующем году бундесвер может запросить для помощи Киеву рекордную сумму в размере 15 миллиардов евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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