https://ria.ru/20240519/ukraina-1946943329.html
От аналоговой к цифровой: мобилизация шагает по Украине
От аналоговой к цифровой: мобилизация шагает по Украине - РИА Новости, 19.05.2024
От аналоговой к цифровой: мобилизация шагает по Украине
Минувшая неделя для киевских властей выдалась особенно грустной: российское наступление под Харьковом развивается, город уже находится в потенциальной зоне... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T08:00
2024-05-19T08:00
2024-05-19T08:06
специальная военная операция на украине
аналитика
украина
киев
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946926768_0:8:1752:994_1920x0_80_0_0_36e3d8657858d02024ce311883076e4d.jpg
Минувшая неделя для киевских властей выдалась особенно грустной: российское наступление под Харьковом развивается, город уже находится в потенциальной зоне поражения РСЗО, а c освобождением Липцев до него сможет дотянуться и ствольная артиллерия. Параллельно российские войска продвигаются в Волчанске. Освобождение этого города сулит ВСУ большие проблемы — открывается дорога на Белый Колодезь, откуда впоследствии российские войска смогут выйти в тыл или во фланг украинской группировке под Купянском.На Западе уже признают: только за эту неделю Москва освободила больше территорий, чем украинской армии удалось захватить за весь прошлогодний "контрнаступ". Символичное совпадение: несколько дней назад российским войскам удалось окончательно освободить Работино — село в Запорожской области, об которое ВСУ сточили несколько своих бригад. Это, по сути, наиболее заметное приобретение за все контрнаступление.Такое положение на фронте не осталось без внимания спонсоров Зеленского: в Киев нагрянул Блинкен — попеть песен, рассказать украинцам, за что они погибают, и уже в открытую заявить о проблемах с коррупцией на Украине. Ведь пока сами украинские военные не могут найти, где же та линия обороны в Харьковской области, на которую только к марту этого года выделили четыре миллиарда гривен (почти десять миллиардов рублей).И теперь, когда "молочные зубы дракона" в освобожденных городах находят сваленными вдоль дорог, Киев решает проблему привычным способом — стягивает резервы с других направлений и усиливает мобилизацию.Вот с ней-то как раз и связаны наибольшие печали, но уже не украинской власти, а самих украинцев: накануне в силу вступил новый закон. Изменения уже разбирали неоднократно, гораздо интереснее реакция самих потенциальных "захысныкив".А она весьма красноречива — украинский сегмент интернета заполняют видео из совершенно разных городов. Безлюдные, словно 2 января, улицы Запорожья и опустевший, несмотря на выходной день, рынок в Днепропетровске ярко демонстируют печальную для Зеленского картину: из добровольцев, желающих защищать украинскую власть, полков не собрать.Между тем возмущенные "сборщики на ВСУ", наворовавшие едва ли не больше, чем те, кто занимался фортификациями в Харьковской области, сообщают о вопиющем случае. Они требуют срочно найти и наказать "ухылянтов" — и снова на связи Днепропетровск, — которые напали на военного медика, просто сидевшего в своей выкрашенной в цвет хаки машине. Его приняли за тэцэкашника, прыснули в лицо из баллончика и избили.И это, наверное, самый доходчивый ответ на вопрос "как дела на фронте". Если украинских солдат бьют их же соотечественники просто за военную форму, то можно, мягко говоря, с определенной долей уверенности утверждать, что ситуация для ВСУ складывается не очень. Москальская лженаука статистика показывает, что чем дольше длится этот конфликт, тем короче для украинца путь от встречи с ТЦК до гроба с "Хэппи Милом", бутылкой колы, "Лего" и прочими "недоступными" россиянам прелестями "свободного мира": так сейчас там заведено хоронить погибших.Судя по всему — вопреки задумке организаторов, — желающих повторить подобный путь не много. Однако киевские власти не отчаиваются. Неудачи аналоговой мобилизации учли и теперь начали цифровую — от украинцев требуют установить на свои телефоны приложение "Резерв+".И здесь, конечно, нужно отдать должное украинским программистам. Они первые додумались создать вирус, который убивает не электронный носитель, а его владельца.
https://ria.ru/20240513/ukraina-1945435534.html
https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
киев
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Давид Нармания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg
Давид Нармания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946926768_209:0:1544:1001_1920x0_80_0_0_d5a7722e3d7907633bf8c9eca76f71e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Давид Нармания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg
аналитика, украина, киев, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Аналитика, Украина, Киев, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Минувшая неделя для киевских властей выдалась особенно грустной: российское наступление под Харьковом развивается, город уже находится в потенциальной зоне поражения РСЗО, а c освобождением Липцев до него сможет дотянуться и ствольная артиллерия. Параллельно российские войска продвигаются в Волчанске. Освобождение этого города сулит ВСУ большие проблемы — открывается дорога на Белый Колодезь, откуда впоследствии российские войска смогут выйти в тыл или во фланг украинской группировке под Купянском.
На Западе уже признают: только за эту неделю Москва
освободила больше территорий, чем украинской армии удалось захватить за весь прошлогодний "контрнаступ". Символичное совпадение: несколько дней назад российским войскам удалось окончательно освободить Работино
— село в Запорожской области
, об которое ВСУ сточили несколько своих бригад. Это, по сути, наиболее заметное приобретение за все контрнаступление.
Такое положение на фронте не осталось без внимания спонсоров Зеленского: в Киев
нагрянул Блинкен — попеть песен, рассказать украинцам, за что они погибают, и уже в открытую заявить о проблемах с коррупцией на Украине. Ведь пока сами украинские военные не могут найти, где же та линия обороны в Харьковской области
, на которую только к марту этого года выделили четыре миллиарда гривен (почти десять миллиардов рублей).
И теперь, когда "молочные зубы дракона" в освобожденных городах находят сваленными вдоль дорог, Киев решает проблему привычным способом — стягивает резервы с других направлений и усиливает мобилизацию.
Вот с ней-то как раз и связаны наибольшие печали, но уже не украинской власти, а самих украинцев: накануне в силу вступил новый закон. Изменения уже разбирали неоднократно, гораздо интереснее реакция самих потенциальных "захысныкив".
А она весьма красноречива — украинский сегмент интернета заполняют видео из совершенно разных городов. Безлюдные, словно 2 января, улицы Запорожья
и опустевший, несмотря на выходной день, рынок в Днепропетровске
ярко демонстируют печальную для Зеленского картину: из добровольцев, желающих защищать украинскую власть, полков не собрать.
Между тем возмущенные "сборщики на ВСУ", наворовавшие едва ли не больше, чем те, кто занимался фортификациями в Харьковской области, сообщают о вопиющем случае. Они требуют срочно найти и наказать "ухылянтов" — и снова на связи Днепропетровск, — которые напали на военного медика, просто сидевшего в своей выкрашенной в цвет хаки машине. Его приняли за тэцэкашника, прыснули в лицо из баллончика и избили.
И это, наверное, самый доходчивый ответ на вопрос "как дела на фронте". Если украинских солдат бьют их же соотечественники просто за военную форму, то можно, мягко говоря, с определенной долей уверенности утверждать, что ситуация для ВСУ складывается не очень. Москальская лженаука статистика показывает, что чем дольше длится этот конфликт, тем короче для украинца путь от встречи с ТЦК до гроба с "Хэппи Милом", бутылкой колы, "Лего" и прочими "недоступными" россиянам прелестями "свободного мира": так сейчас там заведено хоронить погибших.
Судя по всему — вопреки задумке организаторов, — желающих повторить подобный путь не много. Однако киевские власти не отчаиваются. Неудачи аналоговой мобилизации учли и теперь начали цифровую — от украинцев требуют установить на свои телефоны приложение "Резерв+".
И здесь, конечно, нужно отдать должное украинским программистам. Они первые додумались создать вирус, который убивает не электронный носитель, а его владельца.