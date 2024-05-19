https://ria.ru/20240519/ukraina-1946943329.html

От аналоговой к цифровой: мобилизация шагает по Украине

От аналоговой к цифровой: мобилизация шагает по Украине - РИА Новости, 19.05.2024

От аналоговой к цифровой: мобилизация шагает по Украине

Минувшая неделя для киевских властей выдалась особенно грустной: российское наступление под Харьковом развивается, город уже находится в потенциальной зоне... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T08:00

2024-05-19T08:00

2024-05-19T08:06

специальная военная операция на украине

аналитика

украина

киев

харьковская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946926768_0:8:1752:994_1920x0_80_0_0_36e3d8657858d02024ce311883076e4d.jpg

Минувшая неделя для киевских властей выдалась особенно грустной: российское наступление под Харьковом развивается, город уже находится в потенциальной зоне поражения РСЗО, а c освобождением Липцев до него сможет дотянуться и ствольная артиллерия. Параллельно российские войска продвигаются в Волчанске. Освобождение этого города сулит ВСУ большие проблемы — открывается дорога на Белый Колодезь, откуда впоследствии российские войска смогут выйти в тыл или во фланг украинской группировке под Купянском.На Западе уже признают: только за эту неделю Москва освободила больше территорий, чем украинской армии удалось захватить за весь прошлогодний "контрнаступ". Символичное совпадение: несколько дней назад российским войскам удалось окончательно освободить Работино — село в Запорожской области, об которое ВСУ сточили несколько своих бригад. Это, по сути, наиболее заметное приобретение за все контрнаступление.Такое положение на фронте не осталось без внимания спонсоров Зеленского: в Киев нагрянул Блинкен — попеть песен, рассказать украинцам, за что они погибают, и уже в открытую заявить о проблемах с коррупцией на Украине. Ведь пока сами украинские военные не могут найти, где же та линия обороны в Харьковской области, на которую только к марту этого года выделили четыре миллиарда гривен (почти десять миллиардов рублей).И теперь, когда "молочные зубы дракона" в освобожденных городах находят сваленными вдоль дорог, Киев решает проблему привычным способом — стягивает резервы с других направлений и усиливает мобилизацию.Вот с ней-то как раз и связаны наибольшие печали, но уже не украинской власти, а самих украинцев: накануне в силу вступил новый закон. Изменения уже разбирали неоднократно, гораздо интереснее реакция самих потенциальных "захысныкив".А она весьма красноречива — украинский сегмент интернета заполняют видео из совершенно разных городов. Безлюдные, словно 2 января, улицы Запорожья и опустевший, несмотря на выходной день, рынок в Днепропетровске ярко демонстируют печальную для Зеленского картину: из добровольцев, желающих защищать украинскую власть, полков не собрать.Между тем возмущенные "сборщики на ВСУ", наворовавшие едва ли не больше, чем те, кто занимался фортификациями в Харьковской области, сообщают о вопиющем случае. Они требуют срочно найти и наказать "ухылянтов" — и снова на связи Днепропетровск, — которые напали на военного медика, просто сидевшего в своей выкрашенной в цвет хаки машине. Его приняли за тэцэкашника, прыснули в лицо из баллончика и избили.И это, наверное, самый доходчивый ответ на вопрос "как дела на фронте". Если украинских солдат бьют их же соотечественники просто за военную форму, то можно, мягко говоря, с определенной долей уверенности утверждать, что ситуация для ВСУ складывается не очень. Москальская лженаука статистика показывает, что чем дольше длится этот конфликт, тем короче для украинца путь от встречи с ТЦК до гроба с "Хэппи Милом", бутылкой колы, "Лего" и прочими "недоступными" россиянам прелестями "свободного мира": так сейчас там заведено хоронить погибших.Судя по всему — вопреки задумке организаторов, — желающих повторить подобный путь не много. Однако киевские власти не отчаиваются. Неудачи аналоговой мобилизации учли и теперь начали цифровую — от украинцев требуют установить на свои телефоны приложение "Резерв+".И здесь, конечно, нужно отдать должное украинским программистам. Они первые додумались создать вирус, который убивает не электронный носитель, а его владельца.

https://ria.ru/20240513/ukraina-1945435534.html

https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

киев

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

аналитика, украина, киев, харьковская область, вооруженные силы украины