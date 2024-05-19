https://ria.ru/20240519/udary-1946976359.html

ВСУ нанесли 41 удар по населенным пунктам в Херсонской области

ВСУ нанесли 41 удар по населенным пунктам в Херсонской области - РИА Новости, 19.05.2024

ВСУ нанесли 41 удар по населенным пунктам в Херсонской области

ВСУ за день нанесли 41 удар по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T09:38

2024-05-19T09:38

2024-05-19T09:38

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

скадовск

вооруженные силы украины

в мире

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ГЕНИЧЕСК, 19 мая - РИА Новости. ВСУ за день нанесли 41 удар по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 21 удар. Еще 20 прилетов было зафиксировано ночью", - сообщил источник. Обстрелам подверглись 7 населенных пунктов: Скадовск, Горностаевка, Новая Каховка, Каховка, Таврийск, Васильевка, Песчановка.

https://ria.ru/20240519/ukraina-1946943329.html

днепр (город)

херсонская область

скадовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

днепр (город), херсонская область , скадовск, вооруженные силы украины, в мире