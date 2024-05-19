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ВСУ нанесли 41 удар по населенным пунктам в Херсонской области
ВСУ нанесли 41 удар по населенным пунктам в Херсонской области - РИА Новости, 19.05.2024
ВСУ нанесли 41 удар по населенным пунктам в Херсонской области
ВСУ за день нанесли 41 удар по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T09:38
2024-05-19T09:38
2024-05-19T09:38
специальная военная операция на украине
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скадовск
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ГЕНИЧЕСК, 19 мая - РИА Новости. ВСУ за день нанесли 41 удар по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 21 удар. Еще 20 прилетов было зафиксировано ночью", - сообщил источник. Обстрелам подверглись 7 населенных пунктов: Скадовск, Горностаевка, Новая Каховка, Каховка, Таврийск, Васильевка, Песчановка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (город), херсонская область , скадовск, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Скадовск, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ нанесли 41 удар по населенным пунктам в Херсонской области
ВСУ нанесли 41 удар по населенным пунктам левобережья Днепра под Херсоном