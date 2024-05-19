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ВСУ нанесли 41 удар по населенным пунктам в Херсонской области - РИА Новости, 19.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:38 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/udary-1946976359.html
ВСУ нанесли 41 удар по населенным пунктам в Херсонской области
ВСУ нанесли 41 удар по населенным пунктам в Херсонской области - РИА Новости, 19.05.2024
ВСУ нанесли 41 удар по населенным пунктам в Херсонской области
ВСУ за день нанесли 41 удар по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T09:38
2024-05-19T09:38
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
скадовск
вооруженные силы украины
в мире
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ГЕНИЧЕСК, 19 мая - РИА Новости. ВСУ за день нанесли 41 удар по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 21 удар. Еще 20 прилетов было зафиксировано ночью", - сообщил источник. Обстрелам подверглись 7 населенных пунктов: Скадовск, Горностаевка, Новая Каховка, Каховка, Таврийск, Васильевка, Песчановка.
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днепр (город)
херсонская область
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днепр (город), херсонская область , скадовск, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Скадовск, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ нанесли 41 удар по населенным пунктам в Херсонской области

ВСУ нанесли 41 удар по населенным пунктам левобережья Днепра под Херсоном

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ГЕНИЧЕСК, 19 мая - РИА Новости. ВСУ за день нанесли 41 удар по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 21 удар. Еще 20 прилетов было зафиксировано ночью", - сообщил источник.
Обстрелам подверглись 7 населенных пунктов: Скадовск, Горностаевка, Новая Каховка, Каховка, Таврийск, Васильевка, Песчановка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьСкадовскВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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