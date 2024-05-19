https://ria.ru/20240519/uchenye-1946965046.html
Эксперт рассказал о взаимном доверии между учеными России и Китая
Эксперт рассказал о взаимном доверии между учеными России и Китая - РИА Новости, 19.05.2024
Эксперт рассказал о взаимном доверии между учеными России и Китая
В последние годы наблюдается рост уровня взаимного доверия и взаимопонимания между российскими и китайскими учеными, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T07:37
2024-05-19T07:37
2024-05-19T07:37
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ХАРБИН (Китай), 19 мая - РИА Новости. В последние годы наблюдается рост уровня взаимного доверия и взаимопонимания между российскими и китайскими учеными, заявил в интервью РИА Новости директор Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев. "В последние годы уровень взаимного доверия и взаимопонимания между учеными России и Китая растет. Чем больше мы встречаемся и дискутируем по разным вопросам, даже спорным, тем ближе мы к консенсусу", - сказал он. Бабаев отметил, что ежегодно ИКСА РАН совместно с Российским советом по международным делам и ведущими китайскими университетами выпускает доклад о развитии российско-китайских отношений. "Он очень хорошо показывает, что наши позиции по большинству политических, экономических, исторических вопросов постепенно сближаются. То же самое можно сказать о сотрудничестве в естественно-научной, в технической, в военно-технической среде", - сказал он. По словам Бабаева, в последние годы в ИКСА РАН поступают все больше китайских аспирантов, а сам институт более активно направляет своих научных сотрудников на стажировки и конференции в Китай.
https://ria.ru/20240518/soyuznichestvo-1946782723.html
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китай, россия, российская академия наук, российский совет по международным делам, в мире
Китай, Россия, Российская академия наук, Российский совет по международным делам, В мире
Эксперт рассказал о взаимном доверии между учеными России и Китая
Директор ИКСА РАН Бабаев: уровень доверия между учеными России и Китая растет
ХАРБИН (Китай), 19 мая - РИА Новости. В последние годы наблюдается рост уровня взаимного доверия и взаимопонимания между российскими и китайскими учеными, заявил в интервью РИА Новости директор Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев.
"В последние годы уровень взаимного доверия и взаимопонимания между учеными России и Китая растет. Чем больше мы встречаемся и дискутируем по разным вопросам, даже спорным, тем ближе мы к консенсусу", - сказал он.
Бабаев отметил, что ежегодно ИКСА РАН совместно с Российским советом по международным делам и ведущими китайскими университетами выпускает доклад о развитии российско-китайских отношений.
"Он очень хорошо показывает, что наши позиции по большинству политических, экономических, исторических вопросов постепенно сближаются. То же самое можно сказать о сотрудничестве в естественно-научной, в технической, в военно-технической среде", - сказал он.
По словам Бабаева, в последние годы в ИКСА РАН поступают все больше китайских аспирантов, а сам институт более активно направляет своих научных сотрудников на стажировки и конференции в Китай.