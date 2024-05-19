https://ria.ru/20240519/uchenye-1946965046.html

Эксперт рассказал о взаимном доверии между учеными России и Китая

Эксперт рассказал о взаимном доверии между учеными России и Китая - РИА Новости, 19.05.2024

Эксперт рассказал о взаимном доверии между учеными России и Китая

В последние годы наблюдается рост уровня взаимного доверия и взаимопонимания между российскими и китайскими учеными, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T07:37

2024-05-19T07:37

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ХАРБИН (Китай), 19 мая - РИА Новости. В последние годы наблюдается рост уровня взаимного доверия и взаимопонимания между российскими и китайскими учеными, заявил в интервью РИА Новости директор Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев. "В последние годы уровень взаимного доверия и взаимопонимания между учеными России и Китая растет. Чем больше мы встречаемся и дискутируем по разным вопросам, даже спорным, тем ближе мы к консенсусу", - сказал он. Бабаев отметил, что ежегодно ИКСА РАН совместно с Российским советом по международным делам и ведущими китайскими университетами выпускает доклад о развитии российско-китайских отношений. "Он очень хорошо показывает, что наши позиции по большинству политических, экономических, исторических вопросов постепенно сближаются. То же самое можно сказать о сотрудничестве в естественно-научной, в технической, в военно-технической среде", - сказал он. По словам Бабаева, в последние годы в ИКСА РАН поступают все больше китайских аспирантов, а сам институт более активно направляет своих научных сотрудников на стажировки и конференции в Китай.

https://ria.ru/20240518/soyuznichestvo-1946782723.html

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китай, россия, российская академия наук, российский совет по международным делам, в мире