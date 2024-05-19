https://ria.ru/20240519/trevoga-1947048010.html

В 15 украинских областях объявили воздушную тревогу

В 15 украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.05.2024

В 15 украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в 15 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T19:16

2024-05-19T19:16

2024-05-19T19:16

в мире

украина

россия

хмельницкий (город)

дмитрий песков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cd4c69a43db862548171473fba41c164.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в 15 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно ее данным, тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Ровненской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Согласно данным карты, воздушная тревога была объявлена с 13.54 по 18.50 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

хмельницкий (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, хмельницкий (город), дмитрий песков, вооруженные силы украины