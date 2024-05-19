В 15 украинских областях объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Николаевской и еще 13 областях Украины объявили воздушную тревогу
© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в 15 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно ее данным, тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Ровненской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Согласно данным карты, воздушная тревога была объявлена с 13.54 по 18.50 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18