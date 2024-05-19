В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях центральной Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Полтавской, Винницкой и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
С 0.41 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги звучит в Полтавской области. В 0.48 ее объявили в Днепропетровской области, в 0.54 - в Черкасской. Спустя пять минут тревога была объявлена в Винницкой области.
Ранее объявленный сигнал тревоги по-прежнему звучит в Харьковской, Сумской, Николаевской, Черниговской и Кировоградской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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