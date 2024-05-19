В семи украинских регионах объявили воздушную тревогу
В Одесской, Николаевской и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди на станции метро на Украине во время воздушной тревоги
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди на станции метро на Украине во время воздушной тревоги. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога в Харьковской области звучит почти три часа. В 16.29 мск тревога была объявлена в Днепропетровской области. В остальных указанных регионах сигнал тревоги прозвучал практически одновременно - в 16.36.
Ранее в воскресенье мэр Харькова сообщал о серии взрывов в городе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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