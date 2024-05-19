https://ria.ru/20240519/tobol-1946964858.html

Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 19 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 19 сантиметров - РИА Новости, 19.05.2024

Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 19 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) воскресенье, за сутки снизился на 19 см и составляет 621 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T07:34

2024-05-19T07:34

2024-05-19T07:34

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тобол (река)

курган

курганская область

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 мая - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) воскресенье, за сутки снизился на 19 см и составляет 621 сантиметров, сообщает горадминистрация. Как сообщала горадминистрация, на утро понедельника уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 686 сантиметров, на утро вторника – 677 сантиметров, на утро среды – 668 сантиметров, на утро четверга – 658 сантиметров, на утро пятницы - 648 сантиметров, на утро субботы - 637 сантиметров. Отметка "опасного явления" составляет 850 сантиметров, она была превышена 17 апреля. По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 08.00 (06.00 мск) 19 мая уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 621 сантиметров. Как сообщалось, максимальный уровень воды в реке Тобол у Кургана – 1015 сантиметров – был зафиксирован днем 19 и 20 апреля. В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.

https://ria.ru/20240518/pavodki-1946931202.html

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происшествия, тобол (река), курган, курганская область, наводнения в россии — 2024, россия