https://ria.ru/20240519/telo-1947001447.html

На востоке Москвы нашли тело девочки

На востоке Москвы нашли тело девочки - РИА Новости, 19.05.2024

На востоке Москвы нашли тело девочки

На востоке Москвы нашли тело девочки 2010 года рождения, пропавшей в пятницу, сообщила столичная прокуратура. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T13:21

2024-05-19T13:21

2024-05-19T14:58

москва

восточный административный округ (москва)

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/13/1947004066_0:167:1280:887_1920x0_80_0_0_930a3363ac3f676c1ecc05ecf2aec96e.jpg

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. На востоке Москвы нашли тело девочки 2010 года рождения, пропавшей в пятницу, сообщила столичная прокуратура. "Прокуратура Восточного административного округа контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту обнаружения тела несовершеннолетней в лесопарковой зоне вблизи Большого Купавенского проезда", — уточнили в ведомстве.Точную причину смерти установят после судебно-медицинской экспертизы. Прокуратура координирует работу правоохранительных органов, а также контролирует установление всех обстоятельств произошедшего. "По предварительным данным, с заявлением о безвестном исчезновении девочки 2010 г. р. обратилась ее мать, сообщив, что вечером 17 мая дочь не вернулась домой", — добавили в релизе.Как уточнили в СК, по одной из версий, девочка могла погибнуть из-за отравления психотропными веществами.В ведомстве отметили, что тело школьницы обнаружили "без визуально видимых признаков насильственной смерти". При этом из этого же парка в одну из больниц доставили подругу девочки с диагнозом "отравление" (предположительно, психотропными веществами).Следователи работают на месте происшествия, назначен ряд экспертиз.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, найденная погибшей девочка состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

https://ria.ru/20240516/telo-1946550114.html

https://ria.ru/20240515/sk-1946176951.html

москва

восточный административный округ (москва)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

москва, восточный административный округ (москва), происшествия, россия