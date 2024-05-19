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На востоке Москвы нашли тело девочки - РИА Новости, 19.05.2024
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13:21 19.05.2024 (обновлено: 14:58 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/telo-1947001447.html
На востоке Москвы нашли тело девочки
На востоке Москвы нашли тело девочки - РИА Новости, 19.05.2024
На востоке Москвы нашли тело девочки
На востоке Москвы нашли тело девочки 2010 года рождения, пропавшей в пятницу, сообщила столичная прокуратура. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T13:21
2024-05-19T14:58
москва
восточный административный округ (москва)
происшествия
россия
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. На востоке Москвы нашли тело девочки 2010 года рождения, пропавшей в пятницу, сообщила столичная прокуратура. &quot;Прокуратура Восточного административного округа контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту обнаружения тела несовершеннолетней в лесопарковой зоне вблизи Большого Купавенского проезда&quot;, — уточнили в ведомстве.Точную причину смерти установят после судебно-медицинской экспертизы. Прокуратура координирует работу правоохранительных органов, а также контролирует установление всех обстоятельств произошедшего. &quot;По предварительным данным, с заявлением о безвестном исчезновении девочки 2010 г. р. обратилась ее мать, сообщив, что вечером 17 мая дочь не вернулась домой&quot;, — добавили в релизе.Как уточнили в СК, по одной из версий, девочка могла погибнуть из-за отравления психотропными веществами.В ведомстве отметили, что тело школьницы обнаружили "без визуально видимых признаков насильственной смерти". При этом из этого же парка в одну из больниц доставили подругу девочки с диагнозом "отравление" (предположительно, психотропными веществами).Следователи работают на месте происшествия, назначен ряд экспертиз.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, найденная погибшей девочка состояла на учете в психоневрологическом диспансере.
https://ria.ru/20240516/telo-1946550114.html
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москва
восточный административный округ (москва)
россия
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москва, восточный административный округ (москва), происшествия, россия
Москва, Восточный административный округ (Москва), Происшествия, Россия
На востоке Москвы нашли тело девочки

На востоке Москвы нашли тело девочки 2010 года рождения, пропавшей в пятницу

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramМесто обнаружения тела девочки на востоке Москвы. 19 мая 2024 года
Место обнаружения тела девочки на востоке Москвы. 19 мая 2024 года - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Место обнаружения тела девочки на востоке Москвы. 19 мая 2024 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. На востоке Москвы нашли тело девочки 2010 года рождения, пропавшей в пятницу, сообщила столичная прокуратура.
«

"Прокуратура Восточного административного округа контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту обнаружения тела несовершеннолетней в лесопарковой зоне вблизи Большого Купавенского проезда", — уточнили в ведомстве.

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Точную причину смерти установят после судебно-медицинской экспертизы.
Прокуратура координирует работу правоохранительных органов, а также контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
«

"По предварительным данным, с заявлением о безвестном исчезновении девочки 2010 г. р. обратилась ее мать, сообщив, что вечером 17 мая дочь не вернулась домой", — добавили в релизе.

Как уточнили в СК, по одной из версий, девочка могла погибнуть из-за отравления психотропными веществами.
В ведомстве отметили, что тело школьницы обнаружили "без визуально видимых признаков насильственной смерти". При этом из этого же парка в одну из больниц доставили подругу девочки с диагнозом "отравление" (предположительно, психотропными веществами).
Следователи работают на месте происшествия, назначен ряд экспертиз.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, найденная погибшей девочка состояла на учете в психоневрологическом диспансере.
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