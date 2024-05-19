https://ria.ru/20240519/telo-1947001447.html
На востоке Москвы нашли тело девочки
На востоке Москвы нашли тело девочки - РИА Новости, 19.05.2024
На востоке Москвы нашли тело девочки
На востоке Москвы нашли тело девочки 2010 года рождения, пропавшей в пятницу, сообщила столичная прокуратура. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T13:21
2024-05-19T13:21
2024-05-19T14:58
москва
восточный административный округ (москва)
происшествия
россия
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. На востоке Москвы нашли тело девочки 2010 года рождения, пропавшей в пятницу, сообщила столичная прокуратура. "Прокуратура Восточного административного округа контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту обнаружения тела несовершеннолетней в лесопарковой зоне вблизи Большого Купавенского проезда", — уточнили в ведомстве.Точную причину смерти установят после судебно-медицинской экспертизы. Прокуратура координирует работу правоохранительных органов, а также контролирует установление всех обстоятельств произошедшего. "По предварительным данным, с заявлением о безвестном исчезновении девочки 2010 г. р. обратилась ее мать, сообщив, что вечером 17 мая дочь не вернулась домой", — добавили в релизе.Как уточнили в СК, по одной из версий, девочка могла погибнуть из-за отравления психотропными веществами.В ведомстве отметили, что тело школьницы обнаружили "без визуально видимых признаков насильственной смерти". При этом из этого же парка в одну из больниц доставили подругу девочки с диагнозом "отравление" (предположительно, психотропными веществами).Следователи работают на месте происшествия, назначен ряд экспертиз.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, найденная погибшей девочка состояла на учете в психоневрологическом диспансере.
https://ria.ru/20240516/telo-1946550114.html
https://ria.ru/20240515/sk-1946176951.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, восточный административный округ (москва), происшествия, россия
Москва, Восточный административный округ (Москва), Происшествия, Россия
На востоке Москвы нашли тело девочки
На востоке Москвы нашли тело девочки 2010 года рождения, пропавшей в пятницу
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости.
На востоке Москвы нашли тело девочки 2010 года рождения, пропавшей в пятницу, сообщила
столичная прокуратура.
«
"Прокуратура Восточного административного округа контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту обнаружения тела несовершеннолетней в лесопарковой зоне вблизи Большого Купавенского проезда", — уточнили в ведомстве.
Точную причину смерти установят после судебно-медицинской экспертизы.
Прокуратура координирует работу правоохранительных органов, а также контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
«
"По предварительным данным, с заявлением о безвестном исчезновении девочки 2010 г. р. обратилась ее мать, сообщив, что вечером 17 мая дочь не вернулась домой", — добавили в релизе.
Как уточнили в СК, по одной из версий, девочка могла погибнуть из-за отравления психотропными веществами.
В ведомстве отметили, что тело школьницы обнаружили "без визуально видимых признаков насильственной смерти". При этом из этого же парка в одну из больниц доставили подругу девочки с диагнозом "отравление" (предположительно, психотропными веществами).
Следователи работают на месте происшествия, назначен ряд экспертиз.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, найденная погибшей девочка состояла на учете в психоневрологическом диспансере.