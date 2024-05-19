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В Кемерово задержали восьмерых участников конфликта со стрельбой
В Кемерово задержали восьмерых участников конфликта со стрельбой - РИА Новости, 19.05.2024
В Кемерово задержали восьмерых участников конфликта со стрельбой
Полицейские в Кемерово задержали восьмерых участников конфликта, устроивших стрельбу на парковке у дома, сообщает пресс-служба полицейского главка. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T10:25
2024-05-19T10:25
2024-05-19T11:54
происшествия
кемеровская область
россия
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КЕМЕРОВО, 19 мая - РИА Новости. Полицейские в Кемерово задержали восьмерых участников конфликта, устроивших стрельбу на парковке у дома, сообщает пресс-служба полицейского главка. Сообщалось, что две группы мужчин устроили стрельбу в ходе конфликта, по предварительным данным, пострадавших нет, изначально были задержаны шесть человек, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Как поясняет пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, на место незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа, а также наряды полиции, задействованные в системе единой дислокации. "Четверо участников конфликта задержаны на месте, еще двое нарушителей попытались скрыться, но были оперативно задержаны сотрудниками ДПС. Впоследствии еще двое граждан задержаны сотрудниками уголовного розыска. Все задержанные - местные жители", - говорится в сообщении. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел совместно с коллегами из УФСБ России по Кемеровской области - Кузбассу продолжают работу по установлению всех участников конфликта. Отмечается, что полицейскими изъяты три единицы травматического оружия. "Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту СУСК России ПО Кемеровской области - Кузбассу по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сообщает прокуратура области.
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Работа сотрудников полиции на месте стрельбы в Кемерове
В Кемерове во дворе многоэтажного дома на парковке произошел конфликт со стрельбой, задержаны восемь человек, изъяты три единицы травматического оружия, сообщили в полиции.
2024-05-19T10:25
true
PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, кемеровская область, россия, кемерово
Происшествия, Кемеровская область, Россия, Кемерово
В Кемерово задержали восьмерых участников конфликта со стрельбой
В Кемерово задержали восьмерых участников конфликта со стрельбой на парковке
КЕМЕРОВО, 19 мая - РИА Новости. Полицейские в Кемерово задержали восьмерых участников конфликта, устроивших стрельбу на парковке у дома, сообщает пресс-служба полицейского главка.
Сообщалось, что две группы мужчин устроили стрельбу в ходе конфликта, по предварительным данным, пострадавших нет, изначально были задержаны шесть человек, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Как поясняет пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области
, на место незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа, а также наряды полиции, задействованные в системе единой дислокации.
"Четверо участников конфликта задержаны на месте, еще двое нарушителей попытались скрыться, но были оперативно задержаны сотрудниками ДПС. Впоследствии еще двое граждан задержаны сотрудниками уголовного розыска. Все задержанные - местные жители", - говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники органов внутренних дел совместно с коллегами из УФСБ России
по Кемеровской области - Кузбассу продолжают работу по установлению всех участников конфликта.
Отмечается, что полицейскими изъяты три единицы травматического оружия.
"Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту СУСК России ПО Кемеровской области - Кузбассу по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сообщает прокуратура области.