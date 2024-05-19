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На парковке в Кемерово произошел конфликт со стрельбой
На парковке в Кемерово произошел конфликт со стрельбой - РИА Новости, 19.05.2024
На парковке в Кемерово произошел конфликт со стрельбой
На парковке у дома в центре Кемерова произошел конфликт со стрельбой из травматического оружия, сообщила пресс-служба СУ СК по региону. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T09:50
2024-05-19T09:50
2024-05-19T11:54
происшествия
кемерово
россия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 19 мая — РИА Новости. На парковке у дома в центре Кемерова произошел конфликт со стрельбой из травматического оружия, сообщила пресс-служба СУ СК по региону. "Предварительно установлено, что в утреннее время 19 мая на парковке одного из многоквартирных домов, расположенных по улице Мичурина города Кемерово, между двумя группами мужчин произошел конфликт, в ходе которого один из участников произвел несколько выстрелов из имеющегося при себе травматического оружия. В результате произошедшего предварительно никто не пострадал", — уточнили в ведомстве. Сообщение о конфликтк со стрельбой на парковке в Кемерово поступило около 06:00 утра (02:00 мск). Из-за этого в следственном управлении СК по Кемеровской области незамедлительно возбудили уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. На место происшествия выехала следственная группа из числа опытных следователей и следователей-криминалистов отдела криминалистики. При слаженной работе следователей СК и оперативных сотрудников ГУ МВД России по региону установили шесть фигурантов конфликта. Сейчас с ними работают сотрудники Следственного комитета.Расследование уголовного дела поставили на контроль в аппарате следственного управления.
https://ria.ru/20240518/ubiystvo-1946875995.html
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Работа сотрудников полиции на месте стрельбы в Кемерове
В Кемерове во дворе многоэтажного дома на парковке произошел конфликт со стрельбой, задержаны восемь человек, изъяты три единицы травматического оружия, сообщили в полиции.
2024-05-19T09:50
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PT0M14S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, кемерово, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемерово, Россия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
На парковке в Кемерово произошел конфликт со стрельбой
На парковке в Кемерово произошел конфликт со стрельбой, возбуждено дело
КЕМЕРОВО, 19 мая — РИА Новости.
На парковке у дома в центре Кемерова произошел конфликт со стрельбой из травматического оружия, сообщила
пресс-служба СУ СК по региону.
"Предварительно установлено, что в утреннее время 19 мая на парковке одного из многоквартирных домов, расположенных по улице Мичурина города Кемерово, между двумя группами мужчин произошел конфликт, в ходе которого один из участников произвел несколько выстрелов из имеющегося при себе травматического оружия. В результате произошедшего предварительно никто не пострадал", — уточнили в ведомстве.
Сообщение о конфликтк со стрельбой на парковке в Кемерово поступило около 06:00 утра (02:00 мск). Из-за этого в следственном управлении СК по Кемеровской области незамедлительно возбудили уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. На место происшествия выехала следственная группа из числа опытных следователей и следователей-криминалистов отдела криминалистики.
При слаженной работе следователей СК и оперативных сотрудников ГУ МВД России по региону установили шесть фигурантов конфликта. Сейчас с ними работают сотрудники Следственного комитета.
Расследование уголовного дела поставили на контроль в аппарате следственного управления.