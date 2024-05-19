https://ria.ru/20240519/ssha-1947068432.html

В Пентагоне не ждут, что российские силы займут место американских в Нигере

В Пентагоне не ждут, что российские силы займут место американских в Нигере - РИА Новости, 19.05.2024

В Пентагоне не ждут, что российские силы займут место американских в Нигере

США не ждут, что российские силы займут в Нигере место американских после их вывода из страны, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T23:05

2024-05-19T23:05

2024-05-19T23:10

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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. США не ждут, что российские силы займут в Нигере место американских после их вывода из страны, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона. "Они (представители минобороны Нигера - ред.) сказали, что не хотят значительного количества иностранных сил в стране", - заявил чиновник в ходе специального брифинга. Он добавил, что не ожидает, что "антитеррористические возможности будут переданы русским". Представитель американского военного ведомства не ответил на вопрос о присутствии российских сил в Нигере. "Я не знаю, мы слышали сообщения о том, что русские могут быть в столице, но я не могу сказать точно где", - сказал он. На вопрос о том, не боится ли Пентагон, что власти Нигера передадут российским военным американское оборудование, которое не смогут вывезти силы США, чиновник заявил, что в ходе контактов с представителями африканской стороны те говорили о намерении использовать оборудование самостоятельно. Власти Нигера и США договорились завершить вывод американских войск из этой африканской страны не позднее 15 сентября 2024 года, сообщили министерства обороны двух государств в совместном заявлении. Обе стороны гарантировали безопасность американских военных на период вывода, а также договорились продолжать сотрудничество в сферах общих интересов, отмечается в документе. США в последние недели столкнулись с проблемой прекращения военного сотрудничества с Чадом и Нигером по инициативе этих стран. Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски, комментируя эти события, ранее заявила РИА Новости, что подобные шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики США в отношении Африки. В апреле госдепартамент объявил о планах Вашингтона начать с властями Нигера диалог о выводе контингента из этой страны. Сообщалось, что это стало результатом продолжавшихся с 2023 года дискуссий между США и новыми властями Нигера о продолжении сотрудничества в сфере безопасности. Вскоре Пентагон сообщил, что часть американского контингента будет выведена из Чада. До этого СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщали, что правительство Чада направило США письмо, пригрозив разорвать соглашение в сфере безопасности, регламентирующее пребывание американских военнослужащих в стране. Сообщалось, что вывод затронет примерно 75 человек и завершится уже в ближайшее время. В общей сложности, по имеющимся данным, число военных США в Нигере составляет около 1,1 тысячи, в Чаде - около ста.

https://ria.ru/20240509/niger-1944774512.html

https://ria.ru/20240424/niger-1942100997.html

https://ria.ru/20240430/afrika-1943097283.html

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в мире, сша, нигер, чад, министерство обороны сша