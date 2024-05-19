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Бывшему юристу Трампа вручили повестку в суд во время празднования юбилея
Бывшему юристу Трампа вручили повестку в суд во время празднования юбилея - РИА Новости, 19.05.2024
Бывшему юристу Трампа вручили повестку в суд во время празднования юбилея
Бывший юрист Дональда Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани в пятницу в ходе празднования своего дня рождения получил уведомление о предъявлении ему... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T04:30
2024-05-19T04:30
2024-05-19T04:56
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Бывший юрист Дональда Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани в пятницу в ходе празднования своего дня рождения получил уведомление о предъявлении ему обвинения в предполагаемом вмешательстве в выборы 2020 года, сообщает телеканал CNN со ссылкой на гостей мероприятия. В апреле большое жюри американского штата Аризона предъявило обвинения группе приближенных экс-президента Трампа в предполагаемом вмешательстве в выборы 2020 года. Согласно документам, в списке как минимум 11 лиц, включая Джулиани, которым приписываются попытки "отменить поражение политика на выборах 2020 года". Как сообщает телеканал, в пятницу вечером в городе Палм-Бич проходила вечеринка по случаю 80-летия Джулиани. Один из гостей сообщил телеканалу, что в поздние часы празднования два сотрудника офиса генпрокурора вручили ему документы. "Они накинулись на него, когда он выходил", - приводит телеканал его слова. Собеседник добавил, что "многие гости были заметно расстроены". Пресс-секретарь Джулиани Тед Гудман заявил, что, несмотря на попытку поставить Джулиани в неловкое положение во время празднования, тот "сохранял спокойствие". "Он наслаждался невероятным вечером в кругу сотен людей, которые любят его,... и мы с нетерпением ждем полного оправдания в ближайшее время", - добавил он. Генеральный прокурор Аризоны Крис Майес написала в соцсети Х, что Джулиани в пятницу было вручено уведомление о предъявлении ему обвинения. Ранее ее представитель Ричи Тейлор сообщила телеканалу, что офис генпрокурора не протяжении нескольких недель пытался найти Джулиани.
https://ria.ru/20240519/tramp-1946954917.html
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в мире, аризона, нью-йорк (город), руди джулиани, дональд трамп
В мире, Аризона, Нью-Йорк (город), Руди Джулиани, Дональд Трамп
Бывшему юристу Трампа вручили повестку в суд во время празднования юбилея
CNN: экс-юрист Трампа Джулиани получил повестку в суд в ходе празднования юбилея
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости.
Бывший юрист Дональда Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани в пятницу в ходе празднования своего дня рождения получил уведомление о предъявлении ему обвинения в предполагаемом вмешательстве в выборы 2020 года, сообщает телеканал CNN
со ссылкой на гостей мероприятия.
В апреле большое жюри американского штата Аризона
предъявило обвинения группе приближенных экс-президента Трампа в предполагаемом вмешательстве в выборы 2020 года. Согласно документам, в списке как минимум 11 лиц, включая Джулиани, которым приписываются попытки "отменить поражение политика на выборах 2020 года".
Как сообщает телеканал, в пятницу вечером в городе Палм-Бич проходила вечеринка по случаю 80-летия Джулиани. Один из гостей сообщил телеканалу, что в поздние часы празднования два сотрудника офиса генпрокурора вручили ему документы. "Они накинулись на него, когда он выходил", - приводит телеканал его слова. Собеседник добавил, что "многие гости были заметно расстроены".
Пресс-секретарь Джулиани Тед Гудман заявил, что, несмотря на попытку поставить Джулиани в неловкое положение во время празднования, тот "сохранял спокойствие". "Он наслаждался невероятным вечером в кругу сотен людей, которые любят его,... и мы с нетерпением ждем полного оправдания в ближайшее время", - добавил он.
Генеральный прокурор Аризоны Крис Майес написала в соцсети Х, что Джулиани в пятницу было вручено уведомление о предъявлении ему обвинения. Ранее ее представитель Ричи Тейлор сообщила телеканалу, что офис генпрокурора не протяжении нескольких недель пытался найти Джулиани.