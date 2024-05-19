https://ria.ru/20240519/ssha-1946959596.html

Бывшему юристу Трампа вручили повестку в суд во время празднования юбилея

Бывшему юристу Трампа вручили повестку в суд во время празднования юбилея - РИА Новости, 19.05.2024

Бывшему юристу Трампа вручили повестку в суд во время празднования юбилея

Бывший юрист Дональда Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани в пятницу в ходе празднования своего дня рождения получил уведомление о предъявлении ему... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T04:30

2024-05-19T04:30

2024-05-19T04:56

в мире

аризона

нью-йорк (город)

руди джулиани

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155481/74/1554817476_0:215:2873:1831_1920x0_80_0_0_c436e6f464b8033c167df0c3f33b6976.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Бывший юрист Дональда Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани в пятницу в ходе празднования своего дня рождения получил уведомление о предъявлении ему обвинения в предполагаемом вмешательстве в выборы 2020 года, сообщает телеканал CNN со ссылкой на гостей мероприятия. В апреле большое жюри американского штата Аризона предъявило обвинения группе приближенных экс-президента Трампа в предполагаемом вмешательстве в выборы 2020 года. Согласно документам, в списке как минимум 11 лиц, включая Джулиани, которым приписываются попытки "отменить поражение политика на выборах 2020 года". Как сообщает телеканал, в пятницу вечером в городе Палм-Бич проходила вечеринка по случаю 80-летия Джулиани. Один из гостей сообщил телеканалу, что в поздние часы празднования два сотрудника офиса генпрокурора вручили ему документы. "Они накинулись на него, когда он выходил", - приводит телеканал его слова. Собеседник добавил, что "многие гости были заметно расстроены". Пресс-секретарь Джулиани Тед Гудман заявил, что, несмотря на попытку поставить Джулиани в неловкое положение во время празднования, тот "сохранял спокойствие". "Он наслаждался невероятным вечером в кругу сотен людей, которые любят его,... и мы с нетерпением ждем полного оправдания в ближайшее время", - добавил он. Генеральный прокурор Аризоны Крис Майес написала в соцсети Х, что Джулиани в пятницу было вручено уведомление о предъявлении ему обвинения. Ранее ее представитель Ричи Тейлор сообщила телеканалу, что офис генпрокурора не протяжении нескольких недель пытался найти Джулиани.

https://ria.ru/20240519/tramp-1946954917.html

https://ria.ru/20240516/bayden-1946526943.html

аризона

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, аризона, нью-йорк (город), руди джулиани, дональд трамп