https://ria.ru/20240519/ssha-1946953194.html

Трамп не ответил на вызов Кеннеди-младшего провести дебаты

Трамп не ответил на вызов Кеннеди-младшего провести дебаты - РИА Новости, 19.05.2024

Трамп не ответил на вызов Кеннеди-младшего провести дебаты

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии на предстоящих выборах Дональд Трамп до сих пор не ответил на вызов... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T01:42

2024-05-19T01:42

2024-05-19T01:50

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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии на предстоящих выборах Дональд Трамп до сих пор не ответил на вызов независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего участвовать в дебатах, заявили РИА Новости в штабе самовыдвиженца. "Мы не получали ответа от кампании Трампа относительно нашего приглашения к дебатам на съезде Либертарианской партии", - сообщил агентству представитель пресс-службы Кеннеди-младшего. Ранее в мае Кеннеди-младший вызвал Трампа на дебаты. В качестве площадки он предложил место предстоящего съезда Либертарианской партии 24-26 мая в Вашингтоне. В штабе Трампа, в свою очередь, не ответили на запрос агентства о готовности к дебатам с Кеннеди-младшим. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.

https://ria.ru/20240427/kennedi-mladshiy-1942852258.html

https://ria.ru/20240515/debaty-1946256987.html

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в мире, сша, дональд трамп, роберт кеннеди, выборы президента сша — 2024