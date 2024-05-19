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Трамп не ответил на вызов Кеннеди-младшего провести дебаты
Трамп не ответил на вызов Кеннеди-младшего провести дебаты - РИА Новости, 19.05.2024
Трамп не ответил на вызов Кеннеди-младшего провести дебаты
Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии на предстоящих выборах Дональд Трамп до сих пор не ответил на вызов... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T01:42
2024-05-19T01:42
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии на предстоящих выборах Дональд Трамп до сих пор не ответил на вызов независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего участвовать в дебатах, заявили РИА Новости в штабе самовыдвиженца. "Мы не получали ответа от кампании Трампа относительно нашего приглашения к дебатам на съезде Либертарианской партии", - сообщил агентству представитель пресс-службы Кеннеди-младшего. Ранее в мае Кеннеди-младший вызвал Трампа на дебаты. В качестве площадки он предложил место предстоящего съезда Либертарианской партии 24-26 мая в Вашингтоне. В штабе Трампа, в свою очередь, не ответили на запрос агентства о готовности к дебатам с Кеннеди-младшим. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20240427/kennedi-mladshiy-1942852258.html
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в мире, сша, дональд трамп, роберт кеннеди, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Роберт Кеннеди, Выборы президента США — 2024
Трамп не ответил на вызов Кеннеди-младшего провести дебаты
Штаб кандидата: Трамп не ответил на вызов Кеннеди-младшего на дебаты
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии на предстоящих выборах Дональд Трамп до сих пор не ответил на вызов независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего участвовать в дебатах, заявили РИА Новости в штабе самовыдвиженца.
"Мы не получали ответа от кампании Трампа относительно нашего приглашения к дебатам на съезде Либертарианской партии", - сообщил агентству представитель пресс-службы Кеннеди-младшего.
Ранее в мае Кеннеди-младший вызвал Трампа на дебаты. В качестве площадки он предложил место предстоящего съезда Либертарианской партии 24-26 мая в Вашингтоне.
В штабе Трампа, в свою очередь, не ответили на запрос агентства о готовности к дебатам с Кеннеди-младшим.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.