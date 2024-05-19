Рейтинг@Mail.ru
Рогов сообщил о продвижении российских сил к пригородам Гуляйполя - РИА Новости, 19.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:00 19.05.2024 (обновлено: 19:06 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/spetsoperatsiya-1947045064.html
Рогов сообщил о продвижении российских сил к пригородам Гуляйполя
Рогов сообщил о продвижении российских сил к пригородам Гуляйполя - РИА Новости, 19.05.2024
Рогов сообщил о продвижении российских сил к пригородам Гуляйполя
Российская армия прорвала оборону ВСУ на пологовском участке и продвинулась до полутора километров в сторону города Гуляйполе в Запорожской области, сообщил РИА РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T19:00
2024-05-19T19:06
в мире
россия
запорожская область
днепр (город)
владимир рогов
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918446273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_397dc2e3eb3bc7a946705f184843b017.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Российская армия прорвала оборону ВСУ на пологовском участке и продвинулась до полутора километров в сторону города Гуляйполе в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Активизировались бои на пологовско-гуляйпольском участке линии фронта. Наша армия прорвала линию обороны украинских боевиков и продвинулась до полутора километров в сторону находящегося под оккупацией ВСУ города Гуляйполе", - сказал Рогов. По его словам, продвижение, несмотря на минные поля, произошло на юго-востоке от Гуляйполя со стороны Новоселовки и Марфополя. "По сути, это ближайший пригород Гуляйполя", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240325/rossiya-1935633287.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918446273_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_21c1752f78d89378bbfb67e19152e269.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, запорожская область, днепр (город), владимир рогов, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Запорожская область, Днепр (город), Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Рогов сообщил о продвижении российских сил к пригородам Гуляйполя

Рогов: российские войска продвинулись на полтора километра в сторону Гуляйполя

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Российская армия прорвала оборону ВСУ на пологовском участке и продвинулась до полутора километров в сторону города Гуляйполе в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Активизировались бои на пологовско-гуляйпольском участке линии фронта. Наша армия прорвала линию обороны украинских боевиков и продвинулась до полутора километров в сторону находящегося под оккупацией ВСУ города Гуляйполе", - сказал Рогов.
Работа артиллеристов ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Рогов сообщил о прорыве обороны ВСУ северо-западнее Вербового
25 марта, 12:48
По его словам, продвижение, несмотря на минные поля, произошло на юго-востоке от Гуляйполя со стороны Новоселовки и Марфополя.
«
"По сути, это ближайший пригород Гуляйполя", - сказал Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьДнепр (город)Владимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала