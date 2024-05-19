https://ria.ru/20240519/spetsoperatsiya-1947045064.html

Рогов сообщил о продвижении российских сил к пригородам Гуляйполя

Рогов сообщил о продвижении российских сил к пригородам Гуляйполя - РИА Новости, 19.05.2024

Рогов сообщил о продвижении российских сил к пригородам Гуляйполя

Российская армия прорвала оборону ВСУ на пологовском участке и продвинулась до полутора километров в сторону города Гуляйполе в Запорожской области, сообщил РИА РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T19:00

2024-05-19T19:00

2024-05-19T19:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Российская армия прорвала оборону ВСУ на пологовском участке и продвинулась до полутора километров в сторону города Гуляйполе в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Активизировались бои на пологовско-гуляйпольском участке линии фронта. Наша армия прорвала линию обороны украинских боевиков и продвинулась до полутора километров в сторону находящегося под оккупацией ВСУ города Гуляйполе", - сказал Рогов. По его словам, продвижение, несмотря на минные поля, произошло на юго-востоке от Гуляйполя со стороны Новоселовки и Марфополя. "По сути, это ближайший пригород Гуляйполя", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240325/rossiya-1935633287.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, запорожская область, днепр (город), владимир рогов, вооруженные силы украины