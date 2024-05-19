Рогов сообщил о продвижении российских сил к пригородам Гуляйполя
Рогов: российские войска продвинулись на полтора километра в сторону Гуляйполя
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Российская армия прорвала оборону ВСУ на пологовском участке и продвинулась до полутора километров в сторону города Гуляйполе в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Активизировались бои на пологовско-гуляйпольском участке линии фронта. Наша армия прорвала линию обороны украинских боевиков и продвинулась до полутора километров в сторону находящегося под оккупацией ВСУ города Гуляйполе", - сказал Рогов.
По его словам, продвижение, несмотря на минные поля, произошло на юго-востоке от Гуляйполя со стороны Новоселовки и Марфополя.
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"По сути, это ближайший пригород Гуляйполя", - сказал Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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