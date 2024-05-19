Рейтинг@Mail.ru
Спасатели не смогли приземлиться в районе аварии с вертолетом Раиси - РИА Новости, 19.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 19.05.2024 (обновлено: 17:26 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/spasateli-1947031063.html
Спасатели не смогли приземлиться в районе аварии с вертолетом Раиси
Спасатели не смогли приземлиться в районе аварии с вертолетом Раиси - РИА Новости, 19.05.2024
Спасатели не смогли приземлиться в районе аварии с вертолетом Раиси
Вертолет экстренных служб не смог приземлиться в месте предположительного ЧП с вертолетом иранского президента из-за сильного тумана, сообщил представитель... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T17:10
2024-05-19T17:26
в мире
иран
ибрахим раиси
авария с вертолетом президента ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/13/1947029102_0:7:423:245_1920x0_80_0_0_96cb76067be06d6249afff302a6c4518.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вертолет экстренных служб не смог приземлиться в месте предположительного ЧП с вертолетом иранского президента из-за сильного тумана, сообщил представитель служб агентству IRNA.Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Вазерган. Раиси ранее в воскресенье принял участие в церемонии открытия гидроузлов на реке Араз вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия с вертолетом президента президента Ирана Эбрахима Раиси и уже ведут его поиски."Был отправлен также один аварийный вертолет, который не смог приземлиться из-за сильного тумана. Он был вынужден вернуться обратно", - сообщил агентству представитель экстренных служб."В Вазерган направлены восемь карет скорой помощи. На месте инцидента находятся спасатели, а также технические специалисты и врачи", - отметил он. По его словам, видимость крайне низкая из-за тумана.По данным IRNA, в спасательной операции участвуют 16 отрядов спасателей. Ее проведение осложняют туман и рельеф местности.
https://ria.ru/20240519/kortezh-1947025270.html
https://ria.ru/20240519/spasateli-1947030443.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/13/1947029102_74:0:408:250_1920x0_80_0_0_cde48734ba775f9f4be92f0512284836.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, ибрахим раиси, авария с вертолетом президента ирана
В мире, Иран, Ибрахим Раиси, Авария с вертолетом президента Ирана
Спасатели не смогли приземлиться в районе аварии с вертолетом Раиси

Спасатели не смогли приземлиться в районе аварии с вертолетом Раиси из-за тумана

© IRNAСпасатели прибывают в район происшествия с вертолетом президента Ирана
Спасатели прибывают в район происшествия с вертолетом президента Ирана
© IRNA
Спасатели прибывают в район происшествия с вертолетом президента Ирана
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вертолет экстренных служб не смог приземлиться в месте предположительного ЧП с вертолетом иранского президента из-за сильного тумана, сообщил представитель служб агентству IRNA.
Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Вазерган. Раиси ранее в воскресенье принял участие в церемонии открытия гидроузлов на реке Араз вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия с вертолетом президента президента Ирана Эбрахима Раиси и уже ведут его поиски.
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
В составе кортежа президента Ирана было три вертолета
Вчера, 16:33
"Был отправлен также один аварийный вертолет, который не смог приземлиться из-за сильного тумана. Он был вынужден вернуться обратно", - сообщил агентству представитель экстренных служб.
"В Вазерган направлены восемь карет скорой помощи. На месте инцидента находятся спасатели, а также технические специалисты и врачи", - отметил он. По его словам, видимость крайне низкая из-за тумана.
По данным IRNA, в спасательной операции участвуют 16 отрядов спасателей. Ее проведение осложняют туман и рельеф местности.
Спасатели прибывают в район происшествия с вертолетом президента Ирана
СМИ: спасатели прибыли в район ЧП с вертолетом президента Ирана
Вчера, 17:04
 
В миреИранИбрахим РаисиАвария с вертолетом президента Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала