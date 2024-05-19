Спасатели не смогли приземлиться в районе аварии с вертолетом Раиси
Спасатели не смогли приземлиться в районе аварии с вертолетом Раиси из-за тумана
© IRNAСпасатели прибывают в район происшествия с вертолетом президента Ирана
© IRNA
Спасатели прибывают в район происшествия с вертолетом президента Ирана
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вертолет экстренных служб не смог приземлиться в месте предположительного ЧП с вертолетом иранского президента из-за сильного тумана, сообщил представитель служб агентству IRNA.
Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Вазерган. Раиси ранее в воскресенье принял участие в церемонии открытия гидроузлов на реке Араз вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия с вертолетом президента президента Ирана Эбрахима Раиси и уже ведут его поиски.
"Был отправлен также один аварийный вертолет, который не смог приземлиться из-за сильного тумана. Он был вынужден вернуться обратно", - сообщил агентству представитель экстренных служб.
"В Вазерган направлены восемь карет скорой помощи. На месте инцидента находятся спасатели, а также технические специалисты и врачи", - отметил он. По его словам, видимость крайне низкая из-за тумана.
По данным IRNA, в спасательной операции участвуют 16 отрядов спасателей. Ее проведение осложняют туман и рельеф местности.