https://ria.ru/20240519/spasateli-1947031063.html

Спасатели не смогли приземлиться в районе аварии с вертолетом Раиси

Спасатели не смогли приземлиться в районе аварии с вертолетом Раиси - РИА Новости, 19.05.2024

Спасатели не смогли приземлиться в районе аварии с вертолетом Раиси

Вертолет экстренных служб не смог приземлиться в месте предположительного ЧП с вертолетом иранского президента из-за сильного тумана, сообщил представитель... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T17:10

2024-05-19T17:10

2024-05-19T17:26

в мире

иран

ибрахим раиси

авария с вертолетом президента ирана

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вертолет экстренных служб не смог приземлиться в месте предположительного ЧП с вертолетом иранского президента из-за сильного тумана, сообщил представитель служб агентству IRNA.Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Вазерган. Раиси ранее в воскресенье принял участие в церемонии открытия гидроузлов на реке Араз вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия с вертолетом президента президента Ирана Эбрахима Раиси и уже ведут его поиски."Был отправлен также один аварийный вертолет, который не смог приземлиться из-за сильного тумана. Он был вынужден вернуться обратно", - сообщил агентству представитель экстренных служб."В Вазерган направлены восемь карет скорой помощи. На месте инцидента находятся спасатели, а также технические специалисты и врачи", - отметил он. По его словам, видимость крайне низкая из-за тумана.По данным IRNA, в спасательной операции участвуют 16 отрядов спасателей. Ее проведение осложняют туман и рельеф местности.

https://ria.ru/20240519/kortezh-1947025270.html

https://ria.ru/20240519/spasateli-1947030443.html

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, ибрахим раиси, авария с вертолетом президента ирана