СМИ: США опасаются шпионажа от китайских ремонтных судов
WSJ: США опасаются, что подводные кабели уязвимы для шпионажа от китайских судов
Корабль в море. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. США опасаются, что подводные оптоволоконные кабели уязвимы для якобы шпионажа со стороны китайских ремонтных судов, пишет газета Wall Street Journal.
"Американские чиновники в частном порядке передают необычное предупреждение телекоммуникационным компаниям: подводные кабели, по которым передается интернет-трафик через Тихий океан, могут быть уязвимы для манипуляций со стороны китайских ремонтных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что крупнейшие американские корпорации, такие как Google и Meta Platforms (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская), частично владеют большим числом кабелей, однако они полагаются на строительные и ремонтные компании, некоторые из которых имеют иностранных собственников. Официальные лица опасаются, что подобная ситуация может поставить под угрозу безопасность коммерческих и военных данных.
По утверждению чиновников госдепа, китайская компания S.B. Submarine Systems, которая занимается ремонтом международных кабелей, якобы скрывает местонахождение своих судов от радио и спутникового слежения. По утверждению газеты, суда "Fu Hai", "Fu Tai" и "Bold Maverick", работая у берегов Тайваня, Индонезии и других прибрежных районов Азии, якобы периодически исчезали с карт сервисов отслеживания судов, иногда на несколько дней, что "не имеет разумного объяснения".
Китай неоднократно опровергал обвинения в шпионаже, призывая прекратить распространять ложную информацию.