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СМИ: США опасаются шпионажа от китайских ремонтных судов - РИА Новости, 19.05.2024
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10:53 19.05.2024 (обновлено: 10:54 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/smi-1946985757.html
СМИ: США опасаются шпионажа от китайских ремонтных судов
СМИ: США опасаются шпионажа от китайских ремонтных судов - РИА Новости, 19.05.2024
СМИ: США опасаются шпионажа от китайских ремонтных судов
США опасаются, что подводные оптоволоконные кабели уязвимы для якобы шпионажа со стороны китайских ремонтных судов, пишет газета Wall Street Journal. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T10:53
2024-05-19T10:54
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. США опасаются, что подводные оптоволоконные кабели уязвимы для якобы шпионажа со стороны китайских ремонтных судов, пишет газета Wall Street Journal. "Американские чиновники в частном порядке передают необычное предупреждение телекоммуникационным компаниям: подводные кабели, по которым передается интернет-трафик через Тихий океан, могут быть уязвимы для манипуляций со стороны китайских ремонтных судов", - говорится в сообщении. Отмечается, что крупнейшие американские корпорации, такие как Google и Meta Platforms (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская), частично владеют большим числом кабелей, однако они полагаются на строительные и ремонтные компании, некоторые из которых имеют иностранных собственников. Официальные лица опасаются, что подобная ситуация может поставить под угрозу безопасность коммерческих и военных данных. По утверждению чиновников госдепа, китайская компания S.B. Submarine Systems, которая занимается ремонтом международных кабелей, якобы скрывает местонахождение своих судов от радио и спутникового слежения. По утверждению газеты, суда "Fu Hai", "Fu Tai" и "Bold Maverick", работая у берегов Тайваня, Индонезии и других прибрежных районов Азии, якобы периодически исчезали с карт сервисов отслеживания судов, иногда на несколько дней, что "не имеет разумного объяснения". Китай неоднократно опровергал обвинения в шпионаже, призывая прекратить распространять ложную информацию.
https://ria.ru/20240519/ssha-1946978861.html
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в мире, сша, тихий океан, россия, google
В мире, США, Тихий океан, Россия, Google
СМИ: США опасаются шпионажа от китайских ремонтных судов

WSJ: США опасаются, что подводные кабели уязвимы для шпионажа от китайских судов

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. США опасаются, что подводные оптоволоконные кабели уязвимы для якобы шпионажа со стороны китайских ремонтных судов, пишет газета Wall Street Journal.
"Американские чиновники в частном порядке передают необычное предупреждение телекоммуникационным компаниям: подводные кабели, по которым передается интернет-трафик через Тихий океан, могут быть уязвимы для манипуляций со стороны китайских ремонтных судов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что крупнейшие американские корпорации, такие как Google и Meta Platforms (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская), частично владеют большим числом кабелей, однако они полагаются на строительные и ремонтные компании, некоторые из которых имеют иностранных собственников. Официальные лица опасаются, что подобная ситуация может поставить под угрозу безопасность коммерческих и военных данных.
По утверждению чиновников госдепа, китайская компания S.B. Submarine Systems, которая занимается ремонтом международных кабелей, якобы скрывает местонахождение своих судов от радио и спутникового слежения. По утверждению газеты, суда "Fu Hai", "Fu Tai" и "Bold Maverick", работая у берегов Тайваня, Индонезии и других прибрежных районов Азии, якобы периодически исчезали с карт сервисов отслеживания судов, иногда на несколько дней, что "не имеет разумного объяснения".
Китай неоднократно опровергал обвинения в шпионаже, призывая прекратить распространять ложную информацию.
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