https://ria.ru/20240519/simonyan-1947063164.html

Запад в шоке от успехов России в зоне СВО, заявила Симоньян

Запад в шоке от успехов России в зоне СВО, заявила Симоньян - РИА Новости, 19.05.2024

Запад в шоке от успехов России в зоне СВО, заявила Симоньян

Запад шокирован успешным продвижением российской армии в зоне спецоперации, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T21:52

2024-05-19T21:52

2024-05-19T22:19

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

харьков

маргарита симоньян

владимир путин

владимир соловьев (телеведущий)

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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая — РИА Новости. Запад шокирован успешным продвижением российской армии в зоне спецоперации, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."И сейчас мы же видим, с одной стороны, какие успехи демонстрирует наша армия, как они ошеломлены все. Я несколько дней читаю заголовки западных газет. <...> Они просто в шоке от нашего продвижения. И как можно было его прозевать, и как они все его прозевали? И как все оказались неподготовленные? И что это вообще — в днях от катастрофы. Дай бог, чтобы так и было, чтобы их панические настроения оказались оправданными", — подчеркнула она.Российские военные за последние недели добились значительных результатов на многих направлениях СВО. В частности, группировка войск "Север" активно продвинулась в глубину обороны противника в Харьковской области и освободила уже 13 населенных пунктов: Борисовку, Бугроватку, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетневку, Пыльную, Стрелечью и Старицу. По словам главы региональной администрации Виталия Ганчева, российские бойцы контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.Кроме того, 15 мая бойцы группировки войск "Днепр" освободили село Работино в Запорожской области. Его взятие открывает дорогу на Новоданиловку и ликвидирует выступ Работино — Вербовое, который стал одним из немногих достижений ВСУ во время летнего контрнаступления 2023 года.

https://ria.ru/20240219/simonyan-1928137100.html

https://ria.ru/20240505/simonyan-1944026425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, харьковская область, харьков, маргарита симоньян, владимир путин, владимир соловьев (телеведущий)