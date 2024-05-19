Запад в шоке от успехов России в зоне СВО, заявила Симоньян
Симоньян: Запад шокирован успешным продвижением российской армии в зоне СВО
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 мая — РИА Новости. Запад шокирован успешным продвижением российской армии в зоне спецоперации, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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"И сейчас мы же видим, с одной стороны, какие успехи демонстрирует наша армия, как они ошеломлены все. Я несколько дней читаю заголовки западных газет. <...> Они просто в шоке от нашего продвижения. И как можно было его прозевать, и как они все его прозевали? И как все оказались неподготовленные? И что это вообще — в днях от катастрофы. Дай бог, чтобы так и было, чтобы их панические настроения оказались оправданными", — подчеркнула она.
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Российские военные за последние недели добились значительных результатов на многих направлениях СВО. В частности, группировка войск "Север" активно продвинулась в глубину обороны противника в Харьковской области и освободила уже 13 населенных пунктов: Борисовку, Бугроватку, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетневку, Пыльную, Стрелечью и Старицу. По словам главы региональной администрации Виталия Ганчева, российские бойцы контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.
Кроме того, 15 мая бойцы группировки войск "Днепр" освободили село Работино в Запорожской области. Его взятие открывает дорогу на Новоданиловку и ликвидирует выступ Работино — Вербовое, который стал одним из немногих достижений ВСУ во время летнего контрнаступления 2023 года.