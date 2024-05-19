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Запад в шоке от успехов России в зоне СВО, заявила Симоньян - РИА Новости, 19.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:52 19.05.2024 (обновлено: 22:19 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/simonyan-1947063164.html
Запад в шоке от успехов России в зоне СВО, заявила Симоньян
Запад в шоке от успехов России в зоне СВО, заявила Симоньян - РИА Новости, 19.05.2024
Запад в шоке от успехов России в зоне СВО, заявила Симоньян
Запад шокирован успешным продвижением российской армии в зоне спецоперации, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T21:52
2024-05-19T22:19
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
харьков
маргарита симоньян
владимир путин
владимир соловьев (телеведущий)
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая — РИА Новости. Запад шокирован успешным продвижением российской армии в зоне спецоперации, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."И сейчас мы же видим, с одной стороны, какие успехи демонстрирует наша армия, как они ошеломлены все. Я несколько дней читаю заголовки западных газет. &lt;...&gt; Они просто в шоке от нашего продвижения. И как можно было его прозевать, и как они все его прозевали? И как все оказались неподготовленные? И что это вообще — в днях от катастрофы. Дай бог, чтобы так и было, чтобы их панические настроения оказались оправданными", — подчеркнула она.Российские военные за последние недели добились значительных результатов на многих направлениях СВО. В частности, группировка войск "Север" активно продвинулась в глубину обороны противника в Харьковской области и освободила уже 13 населенных пунктов: Борисовку, Бугроватку, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетневку, Пыльную, Стрелечью и Старицу. По словам главы региональной администрации Виталия Ганчева, российские бойцы контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.Кроме того, 15 мая бойцы группировки войск "Днепр" освободили село Работино в Запорожской области. Его взятие открывает дорогу на Новоданиловку и ликвидирует выступ Работино — Вербовое, который стал одним из немногих достижений ВСУ во время летнего контрнаступления 2023 года.
https://ria.ru/20240219/simonyan-1928137100.html
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россия, харьковская область, харьков, маргарита симоньян, владимир путин, владимир соловьев (телеведущий)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Харьков, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Владимир Соловьев (телеведущий)
Запад в шоке от успехов России в зоне СВО, заявила Симоньян

Симоньян: Запад шокирован успешным продвижением российской армии в зоне СВО

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая — РИА Новости. Запад шокирован успешным продвижением российской армии в зоне спецоперации, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
«
"И сейчас мы же видим, с одной стороны, какие успехи демонстрирует наша армия, как они ошеломлены все. Я несколько дней читаю заголовки западных газет. <...> Они просто в шоке от нашего продвижения. И как можно было его прозевать, и как они все его прозевали? И как все оказались неподготовленные? И что это вообще — в днях от катастрофы. Дай бог, чтобы так и было, чтобы их панические настроения оказались оправданными", — подчеркнула она.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
Симоньян объяснила, почему Россия не отступит в ходе спецоперации
19 февраля, 00:41
Российские военные за последние недели добились значительных результатов на многих направлениях СВО. В частности, группировка войск "Север" активно продвинулась в глубину обороны противника в Харьковской области и освободила уже 13 населенных пунктов: Борисовку, Бугроватку, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетневку, Пыльную, Стрелечью и Старицу. По словам главы региональной администрации Виталия Ганчева, российские бойцы контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.
Кроме того, 15 мая бойцы группировки войск "Днепр" освободили село Работино в Запорожской области. Его взятие открывает дорогу на Новоданиловку и ликвидирует выступ Работино — Вербовое, который стал одним из немногих достижений ВСУ во время летнего контрнаступления 2023 года.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Симоньян рассказала, что защищают российские бойцы в зоне спецоперации
5 мая, 22:17
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьХарьковМаргарита СимоньянВладимир ПутинВладимир Соловьев (телеведущий)
 
 
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