https://ria.ru/20240519/shapps-1946997884.html

В Британии раскрыли, почему Германия не отправляет Taurus на Украину

В Британии раскрыли, почему Германия не отправляет Taurus на Украину - РИА Новости, 19.05.2024

В Британии раскрыли, почему Германия не отправляет Taurus на Украину

Германия не поставляет Украине дальнобойные ракеты Taurus во избежание ударов по Крыму, заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс в интервью Sky News. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T12:51

2024-05-19T12:51

2024-05-19T12:51

в мире

украина

германия

россия

сергей лавров

грант шэппс

нато

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874107267_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_cbf886f76062f18e6dc1164de8060b60.jpg

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Германия не поставляет Украине дальнобойные ракеты Taurus во избежание ударов по Крыму, заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс в интервью Sky News."У Германии есть возможность предоставить эти дальнобойные ракеты, но они не позволяют использовать их для ударов по Крыму", — указал он.Министр утверждает, что все больше стран Европы должны последовать примеру Великобритании отправить Украине ракеты с разрешением наносить удары по территории России, включая и по Крыму, который Лондон считает украинским.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.

https://ria.ru/20240519/vsu-1946982887.html

https://ria.ru/20240519/wp-1946973261.html

украина

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, россия, сергей лавров, грант шэппс, нато, политика