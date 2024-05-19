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В Британии раскрыли, почему Германия не отправляет Taurus на Украину
В Британии раскрыли, почему Германия не отправляет Taurus на Украину - РИА Новости, 19.05.2024
В Британии раскрыли, почему Германия не отправляет Taurus на Украину
Германия не поставляет Украине дальнобойные ракеты Taurus во избежание ударов по Крыму, заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс в интервью Sky News. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T12:51
2024-05-19T12:51
2024-05-19T12:51
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Германия не поставляет Украине дальнобойные ракеты Taurus во избежание ударов по Крыму, заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс в интервью Sky News."У Германии есть возможность предоставить эти дальнобойные ракеты, но они не позволяют использовать их для ударов по Крыму", — указал он.Министр утверждает, что все больше стран Европы должны последовать примеру Великобритании отправить Украине ракеты с разрешением наносить удары по территории России, включая и по Крыму, который Лондон считает украинским.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.
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В Британии раскрыли, почему Германия не отправляет Taurus на Украину
Грант Шэппс: Германия не поставляет Taurus ВСУ во избежание ударов по Крыму