Рейтинг@Mail.ru
В Британии раскрыли, почему Германия не отправляет Taurus на Украину - РИА Новости, 19.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/shapps-1946997884.html
В Британии раскрыли, почему Германия не отправляет Taurus на Украину
В Британии раскрыли, почему Германия не отправляет Taurus на Украину - РИА Новости, 19.05.2024
В Британии раскрыли, почему Германия не отправляет Taurus на Украину
Германия не поставляет Украине дальнобойные ракеты Taurus во избежание ударов по Крыму, заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс в интервью Sky News. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T12:51
2024-05-19T12:51
в мире
украина
германия
россия
сергей лавров
грант шэппс
нато
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874107267_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_cbf886f76062f18e6dc1164de8060b60.jpg
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Германия не поставляет Украине дальнобойные ракеты Taurus во избежание ударов по Крыму, заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс в интервью Sky News."У Германии есть возможность предоставить эти дальнобойные ракеты, но они не позволяют использовать их для ударов по Крыму", — указал он.Министр утверждает, что все больше стран Европы должны последовать примеру Великобритании отправить Украине ракеты с разрешением наносить удары по территории России, включая и по Крыму, который Лондон считает украинским.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.
https://ria.ru/20240519/vsu-1946982887.html
https://ria.ru/20240519/wp-1946973261.html
украина
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874107267_911:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_a335cacbb789f7b5a73b4978c65d92e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, россия, сергей лавров, грант шэппс, нато, политика
В мире, Украина, Германия, Россия, Сергей Лавров, Грант Шэппс, НАТО, Политика
В Британии раскрыли, почему Германия не отправляет Taurus на Украину

Грант Шэппс: Германия не поставляет Taurus ВСУ во избежание ударов по Крыму

© AP Photo / South Korea Defense MinistryРакета Taurus, запущенная с истребителя F-15K ВВС Южной Кореи
Ракета Taurus, запущенная с истребителя F-15K ВВС Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Ракета Taurus, запущенная с истребителя F-15K ВВС Южной Кореи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Германия не поставляет Украине дальнобойные ракеты Taurus во избежание ударов по Крыму, заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс в интервью Sky News.
«
"У Германии есть возможность предоставить эти дальнобойные ракеты, но они не позволяют использовать их для ударов по Крыму", — указал он.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
"Касается всех направлений". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ
Вчера, 10:32
Министр утверждает, что все больше стран Европы должны последовать примеру Великобритании отправить Украине ракеты с разрешением наносить удары по территории России, включая и по Крыму, который Лондон считает украинским.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
"Устроил подрыв". СМИ раскрыли, что скоро произойдет с Зеленским
Вчера, 09:14
 
В миреУкраинаГерманияРоссияСергей ЛавровГрант ШэппсНАТОПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала