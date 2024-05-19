Группировка "Север" продвинулась в глубину обороны противника
"Север" нанес огневое поражение ВСУ в районе Лукьянцев, Веселого и Радгоспного
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Север" продолжили продвижение в глубину обороны украинской армии, сообщило Минобороны.
"Нанесено поражение живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное Харьковской области", — уточнили в ведомстве.
Бойцы "Севера" отразили пять контратак штурмовиков противника в районах Волчанска, Липцов и Тихого в Харьковской области.
ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, десять пикапов, 122-миллиметровую САУ "Гвоздика", а также 122-миллиметровую боевую машину РСЗО "Град".
Успехи на Харьковском направлении
Российские войска ведут активные боевые действия в Харьковской области. В пятницу Минобороны сообщило, что за неделю бойцы освободили 12 населенных пунктов: Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетневка, Пыльная и Стрелечья. Кроме того, накануне военные взяли под контроль село Старицы.
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев 14 мая заявил, что группировка "Север" уже контролирует запад и север Волчанска. В пятницу он добавил, что армия сейчас находится "на пороге освобождения" города. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинским подразделениям в этом районе пришлось переместиться на "более выгодные позиции", то есть отступить.
Всего, по словам Ганчева, на севере области освободили более 200 квадратных километров, а в ВСУ царит паника из-за темпов продвижения российской армии вглубь украинской обороны.
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