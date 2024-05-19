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Группировка "Север" продвинулась в глубину обороны противника - РИА Новости, 19.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:05 19.05.2024 (обновлено: 14:45 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/sever-1946999196.html
Группировка "Север" продвинулась в глубину обороны противника
Группировка "Север" продвинулась в глубину обороны противника - РИА Новости, 19.05.2024
Группировка "Север" продвинулась в глубину обороны противника
Российские военнослужащие группировки "Север" продолжили продвижение в глубину обороны украинской армии, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T13:05
2024-05-19T14:45
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Север" продолжили продвижение в глубину обороны украинской армии, сообщило Минобороны."Нанесено поражение живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное Харьковской области", — уточнили в ведомстве.Бойцы "Севера" отразили пять контратак штурмовиков противника в районах Волчанска, Липцов и Тихого в Харьковской области.ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, десять пикапов, 122-миллиметровую САУ "Гвоздика", а также 122-миллиметровую боевую машину РСЗО "Град".Успехи на Харьковском направленииРоссийские войска ведут активные боевые действия в Харьковской области. В пятницу Минобороны сообщило, что за неделю бойцы освободили 12 населенных пунктов: Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетневка, Пыльная и Стрелечья. Кроме того, накануне военные взяли под контроль село Старицы.Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев 14 мая заявил, что группировка "Север" уже контролирует запад и север Волчанска. В пятницу он добавил, что армия сейчас находится "на пороге освобождения" города. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинским подразделениям в этом районе пришлось переместиться на "более выгодные позиции", то есть отступить.Всего, по словам Ганчева, на севере области освободили более 200 квадратных километров, а в ВСУ царит паника из-за темпов продвижения российской армии вглубь украинской обороны.
https://ria.ru/20240519/zakon-1946997750.html
https://ria.ru/20240519/ukraina-1946943329.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Север" продвинулась в глубину обороны противника

"Север" нанес огневое поражение ВСУ в районе Лукьянцев, Веселого и Радгоспного

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Север" продолжили продвижение в глубину обороны украинской армии, сообщило Минобороны.
"Нанесено поражение живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное Харьковской области", — уточнили в ведомстве.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
"Не готовы": на Западе забили тревогу из-за нового украинского закона
Вчера, 12:48
Бойцы "Севера" отразили пять контратак штурмовиков противника в районах Волчанска, Липцов и Тихого в Харьковской области.
ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, десять пикапов, 122-миллиметровую САУ "Гвоздика", а также 122-миллиметровую боевую машину РСЗО "Град".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
От аналоговой к цифровой: мобилизация шагает по Украине
Вчера, 08:00

Успехи на Харьковском направлении

Российские войска ведут активные боевые действия в Харьковской области. В пятницу Минобороны сообщило, что за неделю бойцы освободили 12 населенных пунктов: Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетневка, Пыльная и Стрелечья. Кроме того, накануне военные взяли под контроль село Старицы.
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев 14 мая заявил, что группировка "Север" уже контролирует запад и север Волчанска. В пятницу он добавил, что армия сейчас находится "на пороге освобождения" города. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинским подразделениям в этом районе пришлось переместиться на "более выгодные позиции", то есть отступить.
Всего, по словам Ганчева, на севере области освободили более 200 квадратных километров, а в ВСУ царит паника из-за темпов продвижения российской армии вглубь украинской обороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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