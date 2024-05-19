https://ria.ru/20240519/sever-1946999196.html

Группировка "Север" продвинулась в глубину обороны противника

Группировка "Север" продвинулась в глубину обороны противника - РИА Новости, 19.05.2024

Группировка "Север" продвинулась в глубину обороны противника

Российские военнослужащие группировки "Север" продолжили продвижение в глубину обороны украинской армии, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T13:05

2024-05-19T13:05

2024-05-19T14:45

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Север" продолжили продвижение в глубину обороны украинской армии, сообщило Минобороны."Нанесено поражение живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное Харьковской области", — уточнили в ведомстве.Бойцы "Севера" отразили пять контратак штурмовиков противника в районах Волчанска, Липцов и Тихого в Харьковской области.ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, десять пикапов, 122-миллиметровую САУ "Гвоздика", а также 122-миллиметровую боевую машину РСЗО "Град".Успехи на Харьковском направленииРоссийские войска ведут активные боевые действия в Харьковской области. В пятницу Минобороны сообщило, что за неделю бойцы освободили 12 населенных пунктов: Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетневка, Пыльная и Стрелечья. Кроме того, накануне военные взяли под контроль село Старицы.Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев 14 мая заявил, что группировка "Север" уже контролирует запад и север Волчанска. В пятницу он добавил, что армия сейчас находится "на пороге освобождения" города. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинским подразделениям в этом районе пришлось переместиться на "более выгодные позиции", то есть отступить.Всего, по словам Ганчева, на севере области освободили более 200 квадратных километров, а в ВСУ царит паника из-за темпов продвижения российской армии вглубь украинской обороны.

https://ria.ru/20240519/zakon-1946997750.html

https://ria.ru/20240519/ukraina-1946943329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность