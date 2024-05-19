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"Их остановили": в США заявили об ударе в спину Украине
"Их остановили": в США заявили об ударе в спину Украине - РИА Новости, 19.05.2024
"Их остановили": в США заявили об ударе в спину Украине
Вашингтону безразлично, что произойдет с Украиной, иначе бы он не отговорил Киев от заключения мирного соглашения с Москвой в начале конфликта, заявил... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T14:54
2024-05-19T14:54
2024-05-19T14:55
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Вашингтону безразлично, что произойдет с Украиной, иначе бы он не отговорил Киев от заключения мирного соглашения с Москвой в начале конфликта, заявил американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в интервью Rumble-каналу Triggered."Похоже, украинцы хотели переговоров, <…> но администрация Байдена их остановила", — отметил он.Вэнс подчеркнул, что, если США действительно хотели помочь Украине, они бы не помешали заключению мирного соглашения в начале военного столкновения с Россией. Он также возмутился тому, что деньги американских налогоплательщиков отправляются на Украину, где они используются для обогащения коррупционеров.Москва не раз подчеркивала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как отмечал Владимир Путин, если на Украине хотят переговорного процесса, то нужно отменить этот декрет. Россия, по его словам, никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий ее безопасности.
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в мире, украина, москва, владимир путин
В мире, Украина, Москва, Владимир Путин
"Их остановили": в США заявили об ударе в спину Украине
Сенатор Вэнс: США не волнует, что произойдет с Украиной