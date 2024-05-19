https://ria.ru/20240519/sberbank-1947188933.html

"Сбер" оценил свою потенциальную базу клиентов исламского банкинга

"Сбер" оценил свою потенциальную базу клиентов исламского банкинга - РИА Новости, 20.05.2024

"Сбер" оценил свою потенциальную базу клиентов исламского банкинга

Потенциальная база клиентов исламского банкинга в Сбербанке оценивается в 5 миллионов в розничном сегменте и до 100 тысяч в корпоративном, сообщил в интервью... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-19T09:00

2024-05-19T09:00

2024-05-20T13:59

экономика

россия

казань

олег ганеев

сбербанк россии

россия — исламский мир: kazanforum 2024

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КАЗАНЬ, 19 мая – РИА Новости. Потенциальная база клиентов исламского банкинга в Сбербанке оценивается в 5 миллионов в розничном сегменте и до 100 тысяч в корпоративном, сообщил в интервью РИА Новости старший вице-президент банка Олег Ганеев в кулуарах форума России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – Исламский мир: KazanForum". "Уже в действующей клиентской базе – более 2,5 миллиона человек могут заинтересоваться нашими продуктами в линейке партнерских финансов. Речь идет о тех, кто исповедует ислам и уже пользуется услугами банка по части платежей и переводов, но не берет кредиты и не кладет средства под проценты. Плюс более 2,5 миллиона совершенно новых клиентов", - сказал он. "По части корпоративного сегмента, по оценке наших аналитиков, наш потенциал - это порядка более 90 тысяч юридических лиц", - добавил Ганеев. Партнерское финансирование подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. В такой финансовой модели не выдаются классические займы под проценты и используются другие формы (рассрочка, лизинг, долевое финансирование). Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября прошлого года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – Исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.

https://ria.ru/20240518/ipoteka-1946877591.html

https://ria.ru/20240519/sberbank-1946963053.html

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экономика, россия, казань, олег ганеев, сбербанк россии, россия — исламский мир: kazanforum 2024