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Во Владимирской области разбился самодельный самолет - РИА Новости, 19.05.2024
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19:55 19.05.2024 (обновлено: 20:04 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/samolet-1947051802.html
Во Владимирской области разбился самодельный самолет
Во Владимирской области разбился самодельный самолет - РИА Новости, 19.05.2024
Во Владимирской области разбился самодельный самолет
Одноместный самодельный самолет упал в Суздальском районе Владимирской области, сообщила Приволжская транспортная прокуратура. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T19:55
2024-05-19T20:04
происшествия
суздальский район
владимирская область
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РЯЗАНЬ, 19 мая — РИА Новости. Одноместный самодельный самолет упал в Суздальском районе Владимирской области, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.&quot;По предварительным данным, 19 мая около 14:45 в районе аэродрома Павловское, расположенного в Суздальском районе Владимирской области, упал самодельный одноместный самолет&quot;, — рассказали в ведомстве.Как заявили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе Суздальского района, "конструктор этого самолета &lt;...&gt; погиб", уточнив, что он же управлял самолетом. По данным собеседника, падение произошло в поле.
https://ria.ru/20230920/samolet-1897621555.html
суздальский район
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происшествия, суздальский район, владимирская область
Происшествия, Суздальский район, Владимирская область
Во Владимирской области разбился самодельный самолет

Во Владимирской области пилот погиб при падении самодельного самолета

© Фото : Приволжская транспортная прокуратура/TelegramОдноместный самодельный самолет, упавший в Суздальском районе Владимирской области
Одноместный самодельный самолет, упавший в Суздальском районе Владимирской области - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© Фото : Приволжская транспортная прокуратура/Telegram
Одноместный самодельный самолет, упавший в Суздальском районе Владимирской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 19 мая — РИА Новости. Одноместный самодельный самолет упал в Суздальском районе Владимирской области, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
«

"По предварительным данным, 19 мая около 14:45 в районе аэродрома Павловское, расположенного в Суздальском районе Владимирской области, упал самодельный одноместный самолет", — рассказали в ведомстве.

Как заявили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе Суздальского района, "конструктор этого самолета <...> погиб", уточнив, что он же управлял самолетом.
По данным собеседника, падение произошло в поле.
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ПроисшествияСуздальский районВладимирская область
 
 
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