https://ria.ru/20240519/samolet-1946993273.html
На Аляске нашли самолет с телами двух человек
На Аляске нашли самолет с телами двух человек - РИА Новости, 19.05.2024
На Аляске нашли самолет с телами двух человек
Небольшой самолет с телами двоих человек обнаружили в озере на Аляске, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T12:00
2024-05-19T12:00
2024-05-19T14:23
в мире
аляска
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Небольшой самолет с телами двоих человек обнаружили в озере на Аляске, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местную полицию. "Тела двух мужчин были извлечены из самолета, который был найден перевернутым в озере", — говорится в публикации. Отмечается, что в пятницу вечером в полицию поступило сообщение о том, что в озере Сикс Майл к юго-западу от города Анкоридж лежит самолет. В субботу дайверам удалось обнаружить на месте происшествия тела двух мужчин.
https://ria.ru/20240105/samolet-1919811322.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аляска
На Аляске нашли самолет с телами двух человек
Ассошиэйтед Пресс: в озере на Аляске нашли самолет с телами двух человек