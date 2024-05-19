https://ria.ru/20240519/samolet-1946993273.html

На Аляске нашли самолет с телами двух человек

На Аляске нашли самолет с телами двух человек - РИА Новости, 19.05.2024

На Аляске нашли самолет с телами двух человек

Небольшой самолет с телами двоих человек обнаружили в озере на Аляске, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T12:00

2024-05-19T12:00

2024-05-19T14:23

в мире

аляска

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Небольшой самолет с телами двоих человек обнаружили в озере на Аляске, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местную полицию. "Тела двух мужчин были извлечены из самолета, который был найден перевернутым в озере", — говорится в публикации. Отмечается, что в пятницу вечером в полицию поступило сообщение о том, что в озере Сикс Майл к юго-западу от города Анкоридж лежит самолет. В субботу дайверам удалось обнаружить на месте происшествия тела двух мужчин.

https://ria.ru/20240105/samolet-1919811322.html

аляска

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, аляска