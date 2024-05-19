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На Аляске нашли самолет с телами двух человек - РИА Новости, 19.05.2024
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12:00 19.05.2024 (обновлено: 14:23 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/samolet-1946993273.html
На Аляске нашли самолет с телами двух человек
На Аляске нашли самолет с телами двух человек - РИА Новости, 19.05.2024
На Аляске нашли самолет с телами двух человек
Небольшой самолет с телами двоих человек обнаружили в озере на Аляске, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T12:00
2024-05-19T14:23
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аляска
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Небольшой самолет с телами двоих человек обнаружили в озере на Аляске, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местную полицию. "Тела двух мужчин были извлечены из самолета, который был найден перевернутым в озере", — говорится в публикации. Отмечается, что в пятницу вечером в полицию поступило сообщение о том, что в озере Сикс Майл к юго-западу от города Анкоридж лежит самолет. В субботу дайверам удалось обнаружить на месте происшествия тела двух мужчин.
https://ria.ru/20240105/samolet-1919811322.html
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в мире, аляска
В мире, Аляска
На Аляске нашли самолет с телами двух человек

Ассошиэйтед Пресс: в озере на Аляске нашли самолет с телами двух человек

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Соединенных Штатах
Автомобиль скорой помощи в Соединенных Штатах - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Автомобиль скорой помощи в Соединенных Штатах. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Небольшой самолет с телами двоих человек обнаружили в озере на Аляске, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местную полицию.
«
"Тела двух мужчин были извлечены из самолета, который был найден перевернутым в озере", — говорится в публикации.
Отмечается, что в пятницу вечером в полицию поступило сообщение о том, что в озере Сикс Майл к юго-западу от города Анкоридж лежит самолет. В субботу дайверам удалось обнаружить на месте происшествия тела двух мужчин.
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