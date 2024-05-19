https://ria.ru/20240519/rozysk-1946960137.html
МВД объявило в розыск замглавы офиса Зеленского
МВД объявило в розыск замглавы офиса Зеленского - РИА Новости, 19.05.2024
МВД объявило в розыск замглавы офиса Зеленского
МВД России объявило в розыск заместителя руководителя офиса Владимира Зеленского Романа Машовца, следует из базы ведомства. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T05:02
2024-05-19T05:02
2024-05-19T05:49
украина
россия
владимир зеленский
сергей аксенов (политик)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. МВД России объявило в розыск заместителя руководителя офиса Владимира Зеленского Романа Машовца, следует из базы ведомства. "Роман Васильевич Машовец, 6.8.1976. Разыскивается по статье УК", — говорится в базе. Статья, по которой он разыскивается, не разглашается. Должность заместителя главы офиса Зеленского он занимает с апреля 2020 года.В мае 2023 года ЦОС ФСБ сообщал, что офицер военной разведки Украины Роман Машовец является организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников в Крыму. По заявлению ФСБ, пресечена деятельность агентурной сети военной разведки Украины, планировавшей совершение серии резонансных терактов в Крыму, среди объектов посягательств был и глава республики Сергей Аксенов. Всех членов группы арестовали.
https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html
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украина, россия, владимир зеленский, сергей аксенов (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Аксенов (политик), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
МВД объявило в розыск замглавы офиса Зеленского
МВД России объявило в розыск замглавы офиса Владимира Зеленского Романа Машовца