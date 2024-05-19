https://ria.ru/20240519/rozysk-1946960137.html

МВД объявило в розыск замглавы офиса Зеленского

МВД объявило в розыск замглавы офиса Зеленского - РИА Новости, 19.05.2024

МВД объявило в розыск замглавы офиса Зеленского

МВД России объявило в розыск заместителя руководителя офиса Владимира Зеленского Романа Машовца, следует из базы ведомства. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T05:02

2024-05-19T05:02

2024-05-19T05:49

украина

россия

владимир зеленский

сергей аксенов (политик)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. МВД России объявило в розыск заместителя руководителя офиса Владимира Зеленского Романа Машовца, следует из базы ведомства. "Роман Васильевич Машовец, 6.8.1976. Разыскивается по статье УК", — говорится в базе. Статья, по которой он разыскивается, не разглашается. Должность заместителя главы офиса Зеленского он занимает с апреля 2020 года.В мае 2023 года ЦОС ФСБ сообщал, что офицер военной разведки Украины Роман Машовец является организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников в Крыму. По заявлению ФСБ, пресечена деятельность агентурной сети военной разведки Украины, планировавшей совершение серии резонансных терактов в Крыму, среди объектов посягательств был и глава республики Сергей Аксенов. Всех членов группы арестовали.

https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html

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украина, россия, владимир зеленский, сергей аксенов (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия