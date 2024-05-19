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"Новый резерв". Немецкий офицер рассказал, когда ВСУ получат подкрепления - РИА Новости, 19.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:25 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/rezerv-1946959304.html
"Новый резерв". Немецкий офицер рассказал, когда ВСУ получат подкрепления
"Новый резерв". Немецкий офицер рассказал, когда ВСУ получат подкрепления - РИА Новости, 19.05.2024
"Новый резерв". Немецкий офицер рассказал, когда ВСУ получат подкрепления
Украинские резервы не успеют вступить в бой в ключевой момент из-за того, что Киев слишком поздно принял новый закон о мобилизации, заявил отставной полковник... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T04:25
2024-05-19T04:25
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Украинские резервы не успеют вступить в бой в ключевой момент из-за того, что Киев слишком поздно принял новый закон о мобилизации, заявил отставной полковник бундесвера такое мнение высказал полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в интервью каналу Welt."Нужно решить проблему с нехваткой кадров. И тут украинцы &lt;...&gt; слишком долго медлили, прежде чем принять этот новый закон о воинской службе. &lt;...&gt; Это означает, что до того момента как будут сформированы новые резервы, пройдут месяцы, потому что надо их организовать и упорядочить, а также обучить их", — отметил офицер.По мнению Рихтера, ВСУ нуждаются в подкреплениях именно сейчас из-за наступления России на фронте от Харькова до Авдеевки. "Сила Украины на фронте — это как раз то, что на самом деле вызывает тревогу. Она существенно снизилась", — подчеркнул отставной военный.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Закон предусматривает, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах.
https://ria.ru/20240519/zelenskiy-1946958526.html
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в мире, украина, германия, россия, вооруженные силы украины, харьков, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьков, Авдеевка
"Новый резерв". Немецкий офицер рассказал, когда ВСУ получат подкрепления

Полковник Рихтер: украинские резервы не успеют вступить в бой в ключевой момент

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Украинские резервы не успеют вступить в бой в ключевой момент из-за того, что Киев слишком поздно принял новый закон о мобилизации, заявил отставной полковник бундесвера такое мнение высказал полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в интервью каналу Welt.
"Нужно решить проблему с нехваткой кадров. И тут украинцы <...> слишком долго медлили, прежде чем принять этот новый закон о воинской службе. <...> Это означает, что до того момента как будут сформированы новые резервы, пройдут месяцы, потому что надо их организовать и упорядочить, а также обучить их", — отметил офицер.
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По мнению Рихтера, ВСУ нуждаются в подкреплениях именно сейчас из-за наступления России на фронте от Харькова до Авдеевки.
«
"Сила Украины на фронте — это как раз то, что на самом деле вызывает тревогу. Она существенно снизилась", — подчеркнул отставной военный.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Закон предусматривает, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах.
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