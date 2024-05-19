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"Это легально": в Германии выступили с безумным планом против России
"Это легально": в Германии выступили с безумным планом против России - РИА Новости, 19.05.2024
"Это легально": в Германии выступили с безумным планом против России
Нанесение ударов по российским ракетам над Украиной с целью их уничтожения с территории Североатлантического альянса не противоречит Уставу ООН и международному РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T10:22
2024-05-19T10:22
2024-05-19T15:31
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Нанесение ударов по российским ракетам над Украиной с целью их уничтожения с территории Североатлантического альянса не противоречит Уставу ООН и международному праву, заявил старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге в интервью Tagesschau."Согласно статье 51 Устава ООН, это было бы абсолютно легально. С точки зрения международного права это также выполнимо", — утверждает он.Ланге предложил уничтожать российские ракеты и беспилотники с территории Польши, Словакии и Румынии. Эта инициатива якобы позволит ВСУ переместить свои системы ПВО с западной части Украины ближе к зоне соприкосновения для защиты прифронтовых территорий, например Харькова, заключил он.На прошлой неделе газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что несколько немецких парламентариев поддержали идею применять западные зенитные комплексы с территории стран НАТО для противодействия российским ракетам над Украиной.Как ранее заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому они сознательно нагнетают напряженность.
https://ria.ru/20240519/proryv-1946974939.html
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"Это легально": в Германии выступили с безумным планом против России
Ланге: уничтожение ракет ВС РФ с территории НАТО законно