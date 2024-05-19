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"Это легально": в Германии выступили с безумным планом против России - РИА Новости, 19.05.2024
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10:22 19.05.2024 (обновлено: 15:31 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/rakety-1946981968.html
"Это легально": в Германии выступили с безумным планом против России
"Это легально": в Германии выступили с безумным планом против России - РИА Новости, 19.05.2024
"Это легально": в Германии выступили с безумным планом против России
Нанесение ударов по российским ракетам над Украиной с целью их уничтожения с территории Североатлантического альянса не противоречит Уставу ООН и международному РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T10:22
2024-05-19T15:31
в мире
украина
германия
россия
дмитрий песков
оон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Нанесение ударов по российским ракетам над Украиной с целью их уничтожения с территории Североатлантического альянса не противоречит Уставу ООН и международному праву, заявил старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге в интервью Tagesschau."Согласно статье 51 Устава ООН, это было бы абсолютно легально. С точки зрения международного права это также выполнимо", — утверждает он.Ланге предложил уничтожать российские ракеты и беспилотники с территории Польши, Словакии и Румынии. Эта инициатива якобы позволит ВСУ переместить свои системы ПВО с западной части Украины ближе к зоне соприкосновения для защиты прифронтовых территорий, например Харькова, заключил он.На прошлой неделе газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что несколько немецких парламентариев поддержали идею применять западные зенитные комплексы с территории стран НАТО для противодействия российским ракетам над Украиной.Как ранее заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому они сознательно нагнетают напряженность.
https://ria.ru/20240519/proryv-1946974939.html
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в мире, украина, германия, россия, дмитрий песков, оон, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Германия, Россия, Дмитрий Песков, ООН, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Это легально": в Германии выступили с безумным планом против России

Ланге: уничтожение ракет ВС РФ с территории НАТО законно

© Фото : Anthony SweeneyЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© Фото : Anthony Sweeney
Зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Нанесение ударов по российским ракетам над Украиной с целью их уничтожения с территории Североатлантического альянса не противоречит Уставу ООН и международному праву, заявил старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге в интервью Tagesschau.
"Согласно статье 51 Устава ООН, это было бы абсолютно легально. С точки зрения международного права это также выполнимо", — утверждает он.
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Ланге предложил уничтожать российские ракеты и беспилотники с территории Польши, Словакии и Румынии. Эта инициатива якобы позволит ВСУ переместить свои системы ПВО с западной части Украины ближе к зоне соприкосновения для защиты прифронтовых территорий, например Харькова, заключил он.
На прошлой неделе газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что несколько немецких парламентариев поддержали идею применять западные зенитные комплексы с территории стран НАТО для противодействия российским ракетам над Украиной.
Как ранее заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому они сознательно нагнетают напряженность.
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В миреУкраинаГерманияРоссияДмитрий ПесковООНВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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