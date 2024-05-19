https://ria.ru/20240519/pvo-1946999815.html

ПВО за сутки сбила 103 беспилотника

ПВО за сутки сбила 103 беспилотника - РИА Новости, 19.05.2024

ПВО за сутки сбила 103 беспилотника

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 103 украинских беспилотника, 12 ракет ATACMS, ракету "Точка-У", 9 снарядов РСЗО и другие цели, сообщили в... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T13:10

2024-05-19T13:10

2024-05-19T13:27

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 103 украинских беспилотника, 12 ракет ATACMS, ракету "Точка-У", 9 снарядов РСЗО и другие цели, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 103 беспилотных летательных аппарата, 62 из которых самолетного типа над территорией России в ночное время, тактическая ракета "Точка-У", 12 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, а также девять реактивных снарядов HIMARS производства США и "Ольха", - говорится в сообщении.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ в минувшие сутки нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 112 районах, отметили в оборонном ведомстве.Всего с начала спецоперации было уничтожено 601 самолет, 274 вертолета, 24 374 беспилотных летательных аппарата, 522 зенитных ракетных комплекса, 16 085 танков и других боевых бронированных машин, 1305 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9683 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21 815 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240519/zakon-1946997750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, сша, украина