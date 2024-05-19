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Над территорией России за ночь сбили девять ракет ATACMS и 61 беспилотник - РИА Новости, 19.05.2024
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07:24 19.05.2024 (обновлено: 08:32 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/pvo-1946964209.html
Над территорией России за ночь сбили девять ракет ATACMS и 61 беспилотник
Над территорией России за ночь сбили девять ракет ATACMS и 61 беспилотник - РИА Новости, 19.05.2024
Над территорией России за ночь сбили девять ракет ATACMS и 61 беспилотник
Российские системы ПВО за минувшую ночь сбили девять ракет ATACMS и один беспилотник над Крымом, а также еще 60 дронов ВСУ над другими регионами, сообщили в... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T07:24
2024-05-19T08:32
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
россия
республика крым
краснодарский край
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшую ночь сбили девять ракет ATACMS и один беспилотник над Крымом, а также еще 60 дронов ВСУ над другими регионами, сообщили в пресс-службе Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.Еще три БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, также пятьдесят семь беспилотников уничтожили и перехватили над Краснодарским краем.Украина постоянно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии. Системы ПВО отражают атаки противника.
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безопасность, белгородская область, россия, республика крым, краснодарский край, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Россия, Республика Крым, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины
Над территорией России за ночь сбили девять ракет ATACMS и 61 беспилотник

Системы ПВО сбили девять ракет ATACMS за ночь над Крымом

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшую ночь сбили девять ракет ATACMS и один беспилотник над Крымом, а также еще 60 дронов ВСУ над другими регионами, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.
Еще три БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, также пятьдесят семь беспилотников уничтожили и перехватили над Краснодарским краем.
Украина постоянно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии.
Системы ПВО отражают атаки противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьРоссияРеспублика КрымКраснодарский крайВооруженные силы Украины
 
 
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