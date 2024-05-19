https://ria.ru/20240519/pvo-1946964209.html

Над территорией России за ночь сбили девять ракет ATACMS и 61 беспилотник

Над территорией России за ночь сбили девять ракет ATACMS и 61 беспилотник - РИА Новости, 19.05.2024

Над территорией России за ночь сбили девять ракет ATACMS и 61 беспилотник

Российские системы ПВО за минувшую ночь сбили девять ракет ATACMS и один беспилотник над Крымом, а также еще 60 дронов ВСУ над другими регионами, сообщили в... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T07:24

2024-05-19T07:24

2024-05-19T08:32

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

россия

республика крым

краснодарский край

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшую ночь сбили девять ракет ATACMS и один беспилотник над Крымом, а также еще 60 дронов ВСУ над другими регионами, сообщили в пресс-службе Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.Еще три БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, также пятьдесят семь беспилотников уничтожили и перехватили над Краснодарским краем.Украина постоянно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии. Системы ПВО отражают атаки противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

республика крым

краснодарский край

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безопасность, белгородская область, россия, республика крым, краснодарский край, вооруженные силы украины