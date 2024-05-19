https://ria.ru/20240519/pvo-1946949420.html

В Севастополе сработали системы ПВО

В Севастополе сработали системы ПВО - РИА Новости, 19.05.2024

В Севастополе сработали системы ПВО

ПВО работает в Севастополе, идет отражение ракетной атаки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T00:21

2024-05-19T00:21

2024-05-19T01:18

специальная военная операция на украине

севастополь

происшествия

россия

михаил развожаев

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. ПВО работает в Севастополе, идет отражение ракетной атаки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."В Севастополе работает ПВО, идет отражение ракетной атаки. Все службы приведены в состояние боевой готовности", — написал он.Позднее губернатор уточнил, что, по данным спасательной службы города, повреждений гражданской инфраструктуры при ракетной атаке не зафиксировано.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

россия

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2024

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севастополь, происшествия, россия, михаил развожаев