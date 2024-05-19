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В Севастополе сработали системы ПВО
В Севастополе сработали системы ПВО - РИА Новости, 19.05.2024
В Севастополе сработали системы ПВО
ПВО работает в Севастополе, идет отражение ракетной атаки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T00:21
2024-05-19T00:21
2024-05-19T01:18
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. ПВО работает в Севастополе, идет отражение ракетной атаки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."В Севастополе работает ПВО, идет отражение ракетной атаки. Все службы приведены в состояние боевой готовности", — написал он.Позднее губернатор уточнил, что, по данным спасательной службы города, повреждений гражданской инфраструктуры при ракетной атаке не зафиксировано.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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севастополь, происшествия, россия, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Происшествия, Россия, Михаил Развожаев
В Севастополе сработали системы ПВО
Развожаев: в Севастополе работают силы ПВО, идет отражение ракетной атаки