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В небе над Португалией заметили метеор - РИА Новости, 19.05.2024
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Наука
 
09:36 19.05.2024 (обновлено: 09:56 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/publico-1946976211.html
В небе над Португалией заметили метеор
В небе над Португалией заметили метеор - РИА Новости, 19.05.2024
В небе над Португалией заметили метеор
Метеор заметили в небе над Португалией в субботу вечером, сообщает газета Publico. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T09:36
2024-05-19T09:56
наука
португалия
земля
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Метеор заметили в небе над Португалией в субботу вечером, сообщает газета Publico. "В субботу вечером по всей территории Португалии была замечена вспышка светящегося шара. Это был метеор, пересекающий атмосферу", - передает издание со ссылкой на очевидцев. Отмечается, что большинство видеозаписей с явлением были сделаны на севере страны. При этом на сайте Гражданской обороны сначала появилось сообщение о "падении метеорита" в районе муниципалитета Каштру-Дайри, однако затем было удалено. Издание связалось с пожарными, но они не смогли предоставить информацию о случившемся. Метеором называют светящуюся полосу, которую космический объект оставляет в ночном небе, сгорая в атмосфере. Его часто путают с метеоритом, который в свою очередь является твердым телом космического происхождения, упавшим на поверхность Земли.
https://ria.ru/20240308/galaktika-1931925532.html
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португалия, земля, космос - риа наука
Наука, Португалия, Земля, Космос - РИА Наука
В небе над Португалией заметили метеор

Publico: в небе над Португалией в субботу вечером заметили метеор

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияМетеор в небе над Португалией
Метеор в небе над Португалией
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Метеор в небе над Португалией
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Метеор заметили в небе над Португалией в субботу вечером, сообщает газета Publico.
"В субботу вечером по всей территории Португалии была замечена вспышка светящегося шара. Это был метеор, пересекающий атмосферу", - передает издание со ссылкой на очевидцев. Отмечается, что большинство видеозаписей с явлением были сделаны на севере страны.
При этом на сайте Гражданской обороны сначала появилось сообщение о "падении метеорита" в районе муниципалитета Каштру-Дайри, однако затем было удалено. Издание связалось с пожарными, но они не смогли предоставить информацию о случившемся.
Метеором называют светящуюся полосу, которую космический объект оставляет в ночном небе, сгорая в атмосфере. Его часто путают с метеоритом, который в свою очередь является твердым телом космического происхождения, упавшим на поверхность Земли.
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