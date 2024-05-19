В небе над Португалией заметили метеор
Publico: в небе над Португалией в субботу вечером заметили метеор
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияМетеор в небе над Португалией
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Метеор в небе над Португалией
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Метеор заметили в небе над Португалией в субботу вечером, сообщает газета Publico.
"В субботу вечером по всей территории Португалии была замечена вспышка светящегося шара. Это был метеор, пересекающий атмосферу", - передает издание со ссылкой на очевидцев. Отмечается, что большинство видеозаписей с явлением были сделаны на севере страны.
При этом на сайте Гражданской обороны сначала появилось сообщение о "падении метеорита" в районе муниципалитета Каштру-Дайри, однако затем было удалено. Издание связалось с пожарными, но они не смогли предоставить информацию о случившемся.
Метеором называют светящуюся полосу, которую космический объект оставляет в ночном небе, сгорая в атмосфере. Его часто путают с метеоритом, который в свою очередь является твердым телом космического происхождения, упавшим на поверхность Земли.
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