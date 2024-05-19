https://ria.ru/20240519/publico-1946976211.html

В небе над Португалией заметили метеор

В небе над Португалией заметили метеор - РИА Новости, 19.05.2024

В небе над Португалией заметили метеор

Метеор заметили в небе над Португалией в субботу вечером, сообщает газета Publico. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T09:36

2024-05-19T09:36

2024-05-19T09:56

наука

португалия

земля

космос - риа наука

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Метеор заметили в небе над Португалией в субботу вечером, сообщает газета Publico. "В субботу вечером по всей территории Португалии была замечена вспышка светящегося шара. Это был метеор, пересекающий атмосферу", - передает издание со ссылкой на очевидцев. Отмечается, что большинство видеозаписей с явлением были сделаны на севере страны. При этом на сайте Гражданской обороны сначала появилось сообщение о "падении метеорита" в районе муниципалитета Каштру-Дайри, однако затем было удалено. Издание связалось с пожарными, но они не смогли предоставить информацию о случившемся. Метеором называют светящуюся полосу, которую космический объект оставляет в ночном небе, сгорая в атмосфере. Его часто путают с метеоритом, который в свою очередь является твердым телом космического происхождения, упавшим на поверхность Земли.

https://ria.ru/20240308/galaktika-1931925532.html

португалия

земля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

португалия, земля, космос - риа наука