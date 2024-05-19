https://ria.ru/20240519/proryv-1946974939.html

"Пришли в ярость": в Британии рассказали, чем Россия разозлила Запад

"Пришли в ярость": в Британии рассказали, чем Россия разозлила Запад - РИА Новости, 19.05.2024

"Пришли в ярость": в Британии рассказали, чем Россия разозлила Запад

Продвижение российской армии вперед в зоне спецоперации вызвало гнев в западных политических кругах и прессе, написал британский политик и лидер партии... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T09:21

2024-05-19T09:21

2024-05-19T14:51

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харьковская область

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владимир путин

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Продвижение российской армии вперед в зоне спецоперации вызвало гнев в западных политических кругах и прессе, написал британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен на своей странице в социальной сети Х."Глобалисты в западных правительствах и ведущие СМИ, которые поддерживают режим Зеленского, все больше приходят в ярость от этой новости", — отметил он.Куртен также подчеркнул, что сейчас российским военным удается быстро наступать по всей линии фронта.В пятницу Минобороны сообщило, что российская группировка "Север" в течение недели освободила 12 населенных пунктов в Харьковской области. Президент России Владимир Путин заявил, что страна ежедневно добивается результатов в боях на этом направлении. Планов по взятию Харькова у России на сегодняшний день нет, добавил он.

https://ria.ru/20240519/plan-1946953354.html

https://ria.ru/20240518/ukraina-1946900112.html

россия

харьковская область

харьков

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в мире, россия, харьковская область, харьков, владимир путин