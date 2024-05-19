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"Неизвестной природы". Ученые обнаружили признаки внеземной цивилизации - РИА Новости, 19.05.2024
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Наука
 
07:02 19.05.2024 (обновлено: 07:08 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/priznak-1946962880.html
"Неизвестной природы". Ученые обнаружили признаки внеземной цивилизации
"Неизвестной природы". Ученые обнаружили признаки внеземной цивилизации - РИА Новости, 19.05.2024
"Неизвестной природы". Ученые обнаружили признаки внеземной цивилизации
Семь звезд могут обладать сферами Дайсона, которые указывают на существование внеземных цивилизаций, сообщила группа из шведских, индийских и американских... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T07:02
2024-05-19T07:08
наука
космос - риа наука
фримен дайсон
звезды
инопланетяне
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Семь звезд могут обладать сферами Дайсона, которые указывают на существование внеземных цивилизаций, сообщила группа из шведских, индийских и американских астрономов в статье для журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.Ученые исследовали излучение звезд, которое фиксируют телескопы Gaia, 2MASS и WISE. Те звездные объекты, которые гипотетически обладают сферами Дайсона, испускают избыточное инфракрасное излучение, доступное для приборов на Земле. Из-за того, что сферы Дайсона могут появиться только усилиями высокоразвитых инопланетян, изучение возможного излучения от этих устройств выступает одним из главных способов поиска инопланетной жизни."Нам удалось обнаружить семь видимых М-карликов, демонстрирующих избыточное излучение неизвестной природы и подходящих под нашу модель сферы Дайсона", — говорится в статье.Как отметили авторы, существующие в науке теории не объясняют обнаруженное у звезд избыточное излучение. Астрономы планируют исследовать эти объекты более мощными телескопами, чтобы уточнить наличие гипотетического признака инопланетной жизни. Впервые идею о возможности строительства высокоразвитыми внеземными цивилизациями астроинженерных сооружений высказал более полувека назад американский физик-теоретик Фримен Дайсон. Он предположил, что для получения всей энергии своего светила цивилизации могут заключить его в сферу. Эта идея получила название "Сфера Дайсона".
https://ria.ru/20240327/nlo-1936076739.html
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космос - риа наука, фримен дайсон, звезды, инопланетяне
Наука, Космос - РИА Наука, Фримен Дайсон, звезды, инопланетяне
"Неизвестной природы". Ученые обнаружили признаки внеземной цивилизации

Ученые обнаружили семь звезд, которые могут иметь сферы Дайсона

© capnhackСфера Дайсона
Сфера Дайсона
© capnhack
Сфера Дайсона. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Семь звезд могут обладать сферами Дайсона, которые указывают на существование внеземных цивилизаций, сообщила группа из шведских, индийских и американских астрономов в статье для журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Ученые исследовали излучение звезд, которое фиксируют телескопы Gaia, 2MASS и WISE. Те звездные объекты, которые гипотетически обладают сферами Дайсона, испускают избыточное инфракрасное излучение, доступное для приборов на Земле. Из-за того, что сферы Дайсона могут появиться только усилиями высокоразвитых инопланетян, изучение возможного излучения от этих устройств выступает одним из главных способов поиска инопланетной жизни.
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"Нам удалось обнаружить семь видимых М-карликов, демонстрирующих избыточное излучение неизвестной природы и подходящих под нашу модель сферы Дайсона", — говорится в статье.
Как отметили авторы, существующие в науке теории не объясняют обнаруженное у звезд избыточное излучение. Астрономы планируют исследовать эти объекты более мощными телескопами, чтобы уточнить наличие гипотетического признака инопланетной жизни.
Впервые идею о возможности строительства высокоразвитыми внеземными цивилизациями астроинженерных сооружений высказал более полувека назад американский физик-теоретик Фримен Дайсон. Он предположил, что для получения всей энергии своего светила цивилизации могут заключить его в сферу. Эта идея получила название "Сфера Дайсона".
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