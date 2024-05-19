https://ria.ru/20240519/priznak-1946962880.html

"Неизвестной природы". Ученые обнаружили признаки внеземной цивилизации

"Неизвестной природы". Ученые обнаружили признаки внеземной цивилизации - РИА Новости, 19.05.2024

"Неизвестной природы". Ученые обнаружили признаки внеземной цивилизации

Семь звезд могут обладать сферами Дайсона, которые указывают на существование внеземных цивилизаций, сообщила группа из шведских, индийских и американских... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T07:02

2024-05-19T07:02

2024-05-19T07:08

наука

космос - риа наука

фримен дайсон

звезды

инопланетяне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574113698_0:189:1501:1033_1920x0_80_0_0_80e838abf8260b50637ba49a71cc3ed5.jpg

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Семь звезд могут обладать сферами Дайсона, которые указывают на существование внеземных цивилизаций, сообщила группа из шведских, индийских и американских астрономов в статье для журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.Ученые исследовали излучение звезд, которое фиксируют телескопы Gaia, 2MASS и WISE. Те звездные объекты, которые гипотетически обладают сферами Дайсона, испускают избыточное инфракрасное излучение, доступное для приборов на Земле. Из-за того, что сферы Дайсона могут появиться только усилиями высокоразвитых инопланетян, изучение возможного излучения от этих устройств выступает одним из главных способов поиска инопланетной жизни."Нам удалось обнаружить семь видимых М-карликов, демонстрирующих избыточное излучение неизвестной природы и подходящих под нашу модель сферы Дайсона", — говорится в статье.Как отметили авторы, существующие в науке теории не объясняют обнаруженное у звезд избыточное излучение. Астрономы планируют исследовать эти объекты более мощными телескопами, чтобы уточнить наличие гипотетического признака инопланетной жизни. Впервые идею о возможности строительства высокоразвитыми внеземными цивилизациями астроинженерных сооружений высказал более полувека назад американский физик-теоретик Фримен Дайсон. Он предположил, что для получения всей энергии своего светила цивилизации могут заключить его в сферу. Эта идея получила название "Сфера Дайсона".

https://ria.ru/20240327/nlo-1936076739.html

https://ria.ru/20231113/nlo-1909032080.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, фримен дайсон, звезды, инопланетяне