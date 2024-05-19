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В России за сутки потушили 63 природных пожара - РИА Новости, 19.05.2024
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08:49 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/pozhar-1946970270.html
В России за сутки потушили 63 природных пожара
В России за сутки потушили 63 природных пожара - РИА Новости, 19.05.2024
В России за сутки потушили 63 природных пожара
В России за сутки потушили 63 природных пожара на площади 4787 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T08:49
2024-05-19T08:49
происшествия
россия
амурская область
природные пожары в россии
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В России за сутки потушили 63 природных пожара на площади 4787 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 18.05.2024 года в 17 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 63 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 4787 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 19 мая в России действовал 51 лесной пожар на площади 57 429 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Амурской области - там действовали 11 пожаров на 39 892 гектарах.
https://ria.ru/20240519/pozhar-1946962740.html
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происшествия, россия, амурская область, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Амурская область, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 63 природных пожара

В России за сутки потушили 63 природных пожара на 4787 гектарах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудники МГСЧС отрабатывают навыки тушения лесных пожаров
Сотрудники МГСЧС отрабатывают навыки тушения лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудники МГСЧС отрабатывают навыки тушения лесных пожаров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В России за сутки потушили 63 природных пожара на площади 4787 гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 18.05.2024 года в 17 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 63 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 4787 гектаров", - говорится в сообщении.
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К полуночи 19 мая в России действовал 51 лесной пожар на площади 57 429 гектаров, их активно тушили.
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