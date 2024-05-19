https://ria.ru/20240519/pozhar-1946970270.html
В России за сутки потушили 63 природных пожара
В России за сутки потушили 63 природных пожара - РИА Новости, 19.05.2024
В России за сутки потушили 63 природных пожара
В России за сутки потушили 63 природных пожара на площади 4787 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T08:49
2024-05-19T08:49
2024-05-19T08:49
происшествия
россия
амурская область
природные пожары в россии
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В России за сутки потушили 63 природных пожара на площади 4787 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 18.05.2024 года в 17 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 63 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 4787 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 19 мая в России действовал 51 лесной пожар на площади 57 429 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Амурской области - там действовали 11 пожаров на 39 892 гектарах.
https://ria.ru/20240519/pozhar-1946962740.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, амурская область, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Амурская область, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 63 природных пожара
В России за сутки потушили 63 природных пожара на 4787 гектарах