https://ria.ru/20240519/pozhar-1946970270.html

В России за сутки потушили 63 природных пожара

В России за сутки потушили 63 природных пожара - РИА Новости, 19.05.2024

В России за сутки потушили 63 природных пожара

В России за сутки потушили 63 природных пожара на площади 4787 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T08:49

2024-05-19T08:49

2024-05-19T08:49

происшествия

россия

амурская область

природные пожары в россии

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В России за сутки потушили 63 природных пожара на площади 4787 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 18.05.2024 года в 17 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 63 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 4787 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 19 мая в России действовал 51 лесной пожар на площади 57 429 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Амурской области - там действовали 11 пожаров на 39 892 гектарах.

https://ria.ru/20240519/pozhar-1946962740.html

https://ria.ru/20240518/ploschad-1946924358.html

россия

амурская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, амурская область, природные пожары в россии