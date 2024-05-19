https://ria.ru/20240519/pozhar-1946970011.html

В Петербурге потушили пожар в цехе

В Петербурге потушили пожар в цехе - РИА Новости, 19.05.2024

В Петербурге потушили пожар в цехе

Пожар в цехе с полиэтиленом в Приморском районе Санкт-Петербурга ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T08:48

2024-05-19T08:48

2024-05-19T10:49

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Пожар в цехе с полиэтиленом в Приморском районе Санкт-Петербурга ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.Как сообщало ведомство, в субботу вечером в Приморском районе Петербурга на Автобусной улице загорелся цех, где хранился полиэтилен. Первоначально площадь пожара составляла 100 квадратных метров, постепенно она возросла до 600 квадратных метров, а в здании цеха обрушилась крыша. Позже МЧС сообщило о локализации пожара, а затем и о ликвидации открытого горения."В Санкт-Петербурге огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240519/pozhar-1946962740.html

санкт-петербург

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)