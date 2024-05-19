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В Петербурге потушили пожар в цехе - РИА Новости, 19.05.2024
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08:48 19.05.2024 (обновлено: 10:49 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/pozhar-1946970011.html
В Петербурге потушили пожар в цехе
В Петербурге потушили пожар в цехе - РИА Новости, 19.05.2024
В Петербурге потушили пожар в цехе
Пожар в цехе с полиэтиленом в Приморском районе Санкт-Петербурга ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T08:48
2024-05-19T10:49
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Пожар в цехе с полиэтиленом в Приморском районе Санкт-Петербурга ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.Как сообщало ведомство, в субботу вечером в Приморском районе Петербурга на Автобусной улице загорелся цех, где хранился полиэтилен. Первоначально площадь пожара составляла 100 квадратных метров, постепенно она возросла до 600 квадратных метров, а в здании цеха обрушилась крыша. Позже МЧС сообщило о локализации пожара, а затем и о ликвидации открытого горения."В Санкт-Петербурге огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге потушили пожар в цехе

МЧС: в Петербурге ликвидировали пожар в цехе с полиэтиленом

© МЧС РоссииМесто пожара в цехе с полиэтиленом в Санкт-Петербурге. 19 мая 2024
Место пожара в цехе с полиэтиленом в Санкт-Петербурге. 19 мая 2024
© МЧС России
Место пожара в цехе с полиэтиленом в Санкт-Петербурге. 19 мая 2024
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Пожар в цехе с полиэтиленом в Приморском районе Санкт-Петербурга ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
Как сообщало ведомство, в субботу вечером в Приморском районе Петербурга на Автобусной улице загорелся цех, где хранился полиэтилен. Первоначально площадь пожара составляла 100 квадратных метров, постепенно она возросла до 600 квадратных метров, а в здании цеха обрушилась крыша. Позже МЧС сообщило о локализации пожара, а затем и о ликвидации открытого горения.
"В Санкт-Петербурге огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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