https://ria.ru/20240519/pozhar-1946970011.html
В Петербурге потушили пожар в цехе
В Петербурге потушили пожар в цехе - РИА Новости, 19.05.2024
В Петербурге потушили пожар в цехе
Пожар в цехе с полиэтиленом в Приморском районе Санкт-Петербурга ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T08:48
2024-05-19T08:48
2024-05-19T10:49
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Пожар в цехе с полиэтиленом в Приморском районе Санкт-Петербурга ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.Как сообщало ведомство, в субботу вечером в Приморском районе Петербурга на Автобусной улице загорелся цех, где хранился полиэтилен. Первоначально площадь пожара составляла 100 квадратных метров, постепенно она возросла до 600 квадратных метров, а в здании цеха обрушилась крыша. Позже МЧС сообщило о локализации пожара, а затем и о ликвидации открытого горения."В Санкт-Петербурге огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге потушили пожар в цехе
МЧС: в Петербурге ликвидировали пожар в цехе с полиэтиленом