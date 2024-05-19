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В Белгородской области загорелась кровля храма после атаки беспилотника
В Белгородской области загорелась кровля храма после атаки беспилотника - РИА Новости, 19.05.2024
В Белгородской области загорелась кровля храма после атаки беспилотника
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что кровля храма загорелась в селе Малое Городище из-за падения дрона-камикадзе ВСУ, РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T03:41
2024-05-19T03:41
2024-05-19T03:58
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происшествия
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что кровля храма загорелась в селе Малое Городище из-за падения дрона-камикадзе ВСУ, пострадавших нет."Село Малое Городище Новооскольского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Никто из мирных жителей не пострадал. В результате его падения с последующей детонацией произошло возгорание кровли храма Сергия Радонежского", — написал он.Отмечается, что пожарные тушат объект.Каменное здание храма Сергия Радонежского в Малом Городище было возведено более века назад, а деревянная церковь, стоявшая там до постройки храма, появилась в начале XIX века, здание является памятником архитектуры, сообщается на сайте управления культуры администрации Новооскольского городского округа Белгородской области.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, россия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Вячеслав Гладков
В Белгородской области загорелась кровля храма после атаки беспилотника
Гладков: в селе Малое Городище загорелась кровля храма из-за падения дрона ВСУ