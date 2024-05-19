https://ria.ru/20240519/pozhar-1946958374.html

В Белгородской области загорелась кровля храма после атаки беспилотника

В Белгородской области загорелась кровля храма после атаки беспилотника - РИА Новости, 19.05.2024

В Белгородской области загорелась кровля храма после атаки беспилотника

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что кровля храма загорелась в селе Малое Городище из-за падения дрона-камикадзе ВСУ, РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T03:41

2024-05-19T03:41

2024-05-19T03:58

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

россия

вячеслав гладков

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что кровля храма загорелась в селе Малое Городище из-за падения дрона-камикадзе ВСУ, пострадавших нет."Село Малое Городище Новооскольского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Никто из мирных жителей не пострадал. В результате его падения с последующей детонацией произошло возгорание кровли храма Сергия Радонежского", — написал он.Отмечается, что пожарные тушат объект.Каменное здание храма Сергия Радонежского в Малом Городище было возведено более века назад, а деревянная церковь, стоявшая там до постройки храма, появилась в начале XIX века, здание является памятником архитектуры, сообщается на сайте управления культуры администрации Новооскольского городского округа Белгородской области.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, россия, вячеслав гладков