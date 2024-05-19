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В Петербурге ликвидировали открытое горение в цехе с полиэтиленом
В Петербурге ликвидировали открытое горение в цехе с полиэтиленом - РИА Новости, 19.05.2024
В Петербурге ликвидировали открытое горение в цехе с полиэтиленом
Открытое горение в цехе с полиэтиленом в Приморском районе Санкт-Петербурга ликвидировано, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T02:35
2024-05-19T02:35
2024-05-19T02:35
происшествия
санкт-петербург
приморский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Открытое горение в цехе с полиэтиленом в Приморском районе Санкт-Петербурга ликвидировано, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. Как сообщало ведомство, в субботу вечером в Приморском районе Петербурга на Автобусной улице загорелся цех, где хранился полиэтилен. Первоначально площадь пожара составляла 100 квадратных метров, постепенно она возросла до 600 квадратных метров, а в здании цеха обрушилась крыша. Позже МЧС сообщило о локализации пожара. "В Санкт-Петербурге пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.
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происшествия, санкт-петербург, приморский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Приморский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге ликвидировали открытое горение в цехе с полиэтиленом
МЧС: в Петербурге ликвидировали открытое горение в цехе с полиэтиленом