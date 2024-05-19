https://ria.ru/20240519/posledstviya-1946990815.html

"Никто не может контролировать": на Западе забили тревогу из-за планов ВСУ

"Никто не может контролировать": на Западе забили тревогу из-за планов ВСУ - РИА Новости, 19.05.2024

"Никто не может контролировать": на Западе забили тревогу из-за планов ВСУ

Удары ВСУ по территории России западным оружием приведут к грандиозному обострению между НАТО и Москвой, последствия которого невозможно спрогнозировать, пишет... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T11:35

2024-05-19T11:35

2024-05-19T15:22

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нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Удары ВСУ по территории России западным оружием приведут к грандиозному обострению между НАТО и Москвой, последствия которого невозможно спрогнозировать, пишет немецкое издание Focus со ссылкой на профессора Инсбрукского университета Герхарда Манготта."Это значительно увеличит напряженность между НАТО и Россией. Мы окажемся в серой зоне с риском эскалации, которую никто не может предсказать или контролировать", — отметил он.В издании подчеркнули, что ситуация на Украине настолько тяжелая, что США больше не ставят Украине жестких запретов на использование американского оружия. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев заявил, что Вашингтон не стимулирует Украину наносить удары по России, однако подобные решения киевский режим должен принимать самостоятельно, говорится в материале.Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.

https://ria.ru/20240519/rakety-1946981968.html

https://ria.ru/20240519/proryv-1946974939.html

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в мире, украина, россия, сша, энтони блинкен, владимир путин, нато, вооруженные силы украины