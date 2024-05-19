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"Никто не может контролировать": на Западе забили тревогу из-за планов ВСУ - РИА Новости, 19.05.2024
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11:35 19.05.2024 (обновлено: 15:22 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/posledstviya-1946990815.html
"Никто не может контролировать": на Западе забили тревогу из-за планов ВСУ
"Никто не может контролировать": на Западе забили тревогу из-за планов ВСУ - РИА Новости, 19.05.2024
"Никто не может контролировать": на Западе забили тревогу из-за планов ВСУ
Удары ВСУ по территории России западным оружием приведут к грандиозному обострению между НАТО и Москвой, последствия которого невозможно спрогнозировать, пишет... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T11:35
2024-05-19T15:22
в мире
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россия
сша
энтони блинкен
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нато
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Удары ВСУ по территории России западным оружием приведут к грандиозному обострению между НАТО и Москвой, последствия которого невозможно спрогнозировать, пишет немецкое издание Focus со ссылкой на профессора Инсбрукского университета Герхарда Манготта."Это значительно увеличит напряженность между НАТО и Россией. Мы окажемся в серой зоне с риском эскалации, которую никто не может предсказать или контролировать", — отметил он.В издании подчеркнули, что ситуация на Украине настолько тяжелая, что США больше не ставят Украине жестких запретов на использование американского оружия. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев заявил, что Вашингтон не стимулирует Украину наносить удары по России, однако подобные решения киевский режим должен принимать самостоятельно, говорится в материале.Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.
https://ria.ru/20240519/rakety-1946981968.html
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в мире, украина, россия, сша, энтони блинкен, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, США, Энтони Блинкен, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Никто не может контролировать": на Западе забили тревогу из-за планов ВСУ

Focus: удар ВСУ по России оружием из США приведет к непредсказуемым последствиям

© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John Hamilton
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Удары ВСУ по территории России западным оружием приведут к грандиозному обострению между НАТО и Москвой, последствия которого невозможно спрогнозировать, пишет немецкое издание Focus со ссылкой на профессора Инсбрукского университета Герхарда Манготта.
"Это значительно увеличит напряженность между НАТО и Россией. Мы окажемся в серой зоне с риском эскалации, которую никто не может предсказать или контролировать", — отметил он.
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В издании подчеркнули, что ситуация на Украине настолько тяжелая, что США больше не ставят Украине жестких запретов на использование американского оружия. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев заявил, что Вашингтон не стимулирует Украину наносить удары по России, однако подобные решения киевский режим должен принимать самостоятельно, говорится в материале.
Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.
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