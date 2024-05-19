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"Приведет к мировой войне". Во Франции оценили план Макрона на Украине - РИА Новости, 19.05.2024
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16:01 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/plan-1947020893.html
"Приведет к мировой войне". Во Франции оценили план Макрона на Украине
"Приведет к мировой войне". Во Франции оценили план Макрона на Украине - РИА Новости, 19.05.2024
"Приведет к мировой войне". Во Франции оценили план Макрона на Украине
России и Франции не нужно раздувать конфликт на Украине до состояния мировой войны, заявил журналист Le Figaro Рено Жирар в эфире телеканала LCI. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T16:01
2024-05-19T16:01
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. России и Франции не нужно раздувать конфликт на Украине до состояния мировой войны, заявил журналист Le Figaro Рено Жирар в эфире телеканала LCI.Как отметил эксперт, диалог между Парижем и Москвой становится все более жестким, что нежелательно для стран, обладающих оружием массового поражения."Это локальная история (боевые действия на Украине. — Прим. ред.), ее не надо доводить до мировой войны, потому что у нас уже была похожая история летом 1914 года. Тогда никто не смог все остановить. &lt;…&gt; Необходимо сделать так, чтобы стороны делали взвешенные заявления, поскольку с одной стороны у нас есть президент Макрон, (представитель) ядерной державы Франции, а с другой стороны — президент Путин — представитель ядерной державы России", — напомнил журналист.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента на Украине, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.Российский лидер Владимир Путин, комментируя это заявление, подчеркнул, что сначала надо понять, будут ли французские войска присутствовать на Украине, а затем уже рассматривать варианты последствий этого шага.
https://ria.ru/20240517/zelenskiy-1946632357.html
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в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, владимир путин
В мире, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Владимир Путин
"Приведет к мировой войне". Во Франции оценили план Макрона на Украине

Журналист Жирар: столкновение Франции и РФ на Украине приведет к мировой войне

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузские военные во время учений
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французские военные во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. России и Франции не нужно раздувать конфликт на Украине до состояния мировой войны, заявил журналист Le Figaro Рено Жирар в эфире телеканала LCI.
Как отметил эксперт, диалог между Парижем и Москвой становится все более жестким, что нежелательно для стран, обладающих оружием массового поражения.
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"Это локальная история (боевые действия на Украине. — Прим. ред.), ее не надо доводить до мировой войны, потому что у нас уже была похожая история летом 1914 года. Тогда никто не смог все остановить. <…> Необходимо сделать так, чтобы стороны делали взвешенные заявления, поскольку с одной стороны у нас есть президент Макрон, (представитель) ядерной державы Франции, а с другой стороны — президент Путин — представитель ядерной державы России", — напомнил журналист.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента на Украине, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.
Российский лидер Владимир Путин, комментируя это заявление, подчеркнул, что сначала надо понять, будут ли французские войска присутствовать на Украине, а затем уже рассматривать варианты последствий этого шага.
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