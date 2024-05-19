https://ria.ru/20240519/plan-1946953354.html

"Русские размышляют". В США забили тревогу из-за мирного плана Трампа

"Русские размышляют". В США забили тревогу из-за мирного плана Трампа - РИА Новости, 19.05.2024

"Русские размышляют". В США забили тревогу из-за мирного плана Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не сможет разрешить конфликт с Россией, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T01:50

2024-05-19T01:50

2024-05-19T01:50

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп не сможет разрешить конфликт с Россией, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.."Сейчас русские размышляют о том, что же сделает Трамп, если придет к власти. <...> Представление о том, что Дональд Трамп возьмет телефон, позвонит Путину и спасет мир, абсурдно. <...> Трамп так не умеет. Его мотает, он зациклен на себе. <...> Я не думаю, что Трамп что-то решит", — выразил мнение аналитик.По словам Риттера, Трамп крайне негативно отнесется к отказу России от его плана и может запросто отказаться от мирной позиции в пользу борьбы с мнимой "российской угрозой". Такое поведение делает кандидата от Республиканской партии крайне опасным для США, добавил он.Как отметил Риттер, администрация действующего президента Джо Байдена придерживается стабильного внешнеполитического курса и этим играет на руку Москве. Вероятно, именно с Байденом Россия согласится вести переговоры."Если речь идет об Украине, я думаю, что украинский кризис будет разрешен до выборов и — если победит Дональд Трамп — определенно до того, как он принесет присягу в качестве президента", — выразил уверенность бывший разведчик.Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину также оценил Байдена как более предсказуемого и опытного политика по сравнению с Трампом. Российский лидер считает, что действующий президент США гораздо лучше для России, нежели его конкурент из Республиканской партии. Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данные высказывания, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.В апреле газета Washington Post писала со ссылкой на источники, что Трамп приватно заявлял, будто может положить конец конфликту на Украине, оказав давление на Киев, чтобы тот отказался от притязаний на Крым и Донбасс. Позднее советник кандидата Джейсон Миллер опроверг эту информацию.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240517/tramp-1946689562.html

https://ria.ru/20240430/voyna-1943051540.html

https://ria.ru/20240426/sanktsii-1942389837.html

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