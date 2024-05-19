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Число затопленных сел в Намском районе Якутии выросло до 13 - РИА Новости, 19.05.2024
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01:11 19.05.2024 (обновлено: 06:19 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/pavodok-1946951884.html
Число затопленных сел в Намском районе Якутии выросло до 13
Число затопленных сел в Намском районе Якутии выросло до 13 - РИА Новости, 19.05.2024
Число затопленных сел в Намском районе Якутии выросло до 13
Число затопленных паводком на реке Лена сел в Намском районе Якутии выросло до тринадцати, вода зашла даже в те села, где никогда не было наводнения, сообщил... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T01:11
2024-05-19T06:19
наводнения в россии — 2024
происшествия
россия
республика саха (якутия)
якутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дмитрий садовник
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ЯКУТСК, 19 мая — РИА Новости. Число затопленных паводком на реке Лена сел в Намском районе Якутии выросло до тринадцати, вода зашла даже в те села, где никогда не было наводнения, сообщил первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников в своем Telegram-канале."На данный момент ситуация такая. Как нам сейчас доложил глава улуса Юрий Слепцов, вода зашла в 13 населенных пунктов. Пострадали Хомустах 2-й, Намцы, Сыгыннах, Крест Кытыл, Бютей-Юрдя, Партизан, Маймага, Модут, Фрунзе, Кобяконцы, Кысыл Деревня. Хатырык и Графский берег в воде полностью. Прогнозы о том, что вода будет прибывать, были. Но такого сильного паводка не ожидал никто. Подтоплены даже те населенные пункты, в которых наводнения не было никогда ранее", — написал Садовников.Первый вице-премьер подчеркнул, что помощь будет оказана всем пострадавшим. По его словам, на местах уже работают десятки спасателей, сотни единиц техники, их количество будет увеличено в разы."Сейчас главное — сплотиться и, не поддаваясь панике, удержать те населенные пункты, которые пострадали частично, вывести людей из зон подтопления. Все силы из города Якутска и соседних районов будут брошены в Намский улус", — добавил Садовников.В Намском районе Якутии всего 24 населенных пункта, общая численность населения в которых более 24 тысяч человек. Район находится в 84 километрах от столицы республики — города Якутск.Ранее сообщалось о том, что вода из-за паводка на реке Лене затопила девять сёл Намского района Якутии, рост уровней зарегистрирован в трёх селах, хотя заторов на реке нет. В субботу на помощь населению отправились федеральные и региональные спасатели, а также аэромобильная группировка ГУ МЧС России.
https://ria.ru/20240518/pavodki-1946946447.html
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россия
республика саха (якутия)
якутск
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наводнения в россии — 2024, происшествия, россия, республика саха (якутия), якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дмитрий садовник
Наводнения в России — 2024, Происшествия, Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Дмитрий Садовник
Число затопленных сел в Намском районе Якутии выросло до 13

Паводок на реке Лена затопил 13 сел в Намском районе Якутии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРека Лена в Якутии
Река Лена в Якутии - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Река Лена в Якутии. Архивное фото
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ЯКУТСК, 19 мая — РИА Новости. Число затопленных паводком на реке Лена сел в Намском районе Якутии выросло до тринадцати, вода зашла даже в те села, где никогда не было наводнения, сообщил первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников в своем Telegram-канале.
"На данный момент ситуация такая. Как нам сейчас доложил глава улуса Юрий Слепцов, вода зашла в 13 населенных пунктов. Пострадали Хомустах 2-й, Намцы, Сыгыннах, Крест Кытыл, Бютей-Юрдя, Партизан, Маймага, Модут, Фрунзе, Кобяконцы, Кысыл Деревня. Хатырык и Графский берег в воде полностью. Прогнозы о том, что вода будет прибывать, были. Но такого сильного паводка не ожидал никто. Подтоплены даже те населенные пункты, в которых наводнения не было никогда ранее", — написал Садовников.
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Первый вице-премьер подчеркнул, что помощь будет оказана всем пострадавшим. По его словам, на местах уже работают десятки спасателей, сотни единиц техники, их количество будет увеличено в разы.
"Сейчас главное — сплотиться и, не поддаваясь панике, удержать те населенные пункты, которые пострадали частично, вывести людей из зон подтопления. Все силы из города Якутска и соседних районов будут брошены в Намский улус", — добавил Садовников.
В Намском районе Якутии всего 24 населенных пункта, общая численность населения в которых более 24 тысяч человек. Район находится в 84 километрах от столицы республики — города Якутск.
Ранее сообщалось о том, что вода из-за паводка на реке Лене затопила девять сёл Намского района Якутии, рост уровней зарегистрирован в трёх селах, хотя заторов на реке нет. В субботу на помощь населению отправились федеральные и региональные спасатели, а также аэромобильная группировка ГУ МЧС России.
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Наводнения в России — 2024ПроисшествияРоссияРеспублика Саха (Якутия)ЯкутскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дмитрий Садовник
 
 
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