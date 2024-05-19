https://ria.ru/20240519/otnosheniya-1947012960.html
Алиев назвал ирано-азербайджанскую дружбу фактором стабильности в регионе
Алиев назвал ирано-азербайджанскую дружбу фактором стабильности в регионе - РИА Новости, 19.05.2024
Алиев назвал ирано-азербайджанскую дружбу фактором стабильности в регионе
Ирано-азербайджанская дружба является важным фактором стабильности в регионе Южного Кавказа, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T14:56
2024-05-19T14:56
2024-05-19T14:56
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БАКУ, 19 мая – РИА Новости. Ирано-азербайджанская дружба является важным фактором стабильности в регионе Южного Кавказа, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия гидроузлов на реке Араз. "Ирано-азербайджанская дружба, братство являются важным фактором стабильности, укрепления мер безопасности в регионе в будущем. Во всех международных организациях, организациях, членами которых являемся, мы поддерживаем друг друга и будем делать это и впредь. Сегодня весь мир видит, как крепка ирано-азербайджанская дружба. Эта дружба имеет глубокие корни, глубокую историю. На протяжении веков иранский и азербайджанский народы жили и созидали вместе, и сегодня межгосударственные отношения, построенные на этом прочном фундаменте, считаю, достигли самого высокого уровня", - сказал Алиев. По его словам, у Баку и Тегерана имеются большие планы в энергетической сфере. "Здесь планируется строительство двух гидроэлектростанций мощностью 280 мегаватт. Разделение поровну энергетических мощностей также принесет дополнительную пользу обеим странам – Азербайджану и Иран. Открытие гидроузла "Гыз Галасы" и ввод в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" являются историческим событием", - отметил глава азербайджанского государства. Церемония прошла с участием Алиева и президента Ирана Сейеда Ибрахима Раиси.
https://ria.ru/20240519/vmeshatelstvo-1947010780.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, азербайджан, иран, баку, ильхам алиев, ибрахим раиси
В мире, Цены на нефть, Азербайджан, Иран, Баку, Ильхам Алиев, Ибрахим Раиси
Алиев назвал ирано-азербайджанскую дружбу фактором стабильности в регионе
Алиев заявил, что отношения Ирана и Азербайджана достигли самого высокого уровня