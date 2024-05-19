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Дроны ВСУ ночью пытались атаковать Кубань, один упал на территории НПЗ
Дроны ВСУ ночью пытались атаковать Кубань, один упал на территории НПЗ - РИА Новости, 19.05.2024
Дроны ВСУ ночью пытались атаковать Кубань, один упал на территории НПЗ
ВСУ ночью попытались атаковать гражданские объекты Краснодарского края с помощью беспилотников. подавлены не менее 10 дронов, один из них упал на территории НПЗ РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T04:45
2024-05-19T04:45
2024-05-19T04:59
специальная военная операция на украине
славянск-на-кубани
краснодарский край
россия
происшествия
вооруженные силы украины
кущевский район
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. ВСУ ночью попытались атаковать гражданские объекты Краснодарского края с помощью беспилотников. подавлены не менее 10 дронов, один из них упал на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, предварительно, пожара, пострадавших и разрушений нет, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона."В ночь с 18 на 19 мая киевским режимом предпринята попытка атаки с помощью БПЛА гражданских объектов на территории Славянского и Кущевского районов. Подавлено не менее 10 беспилотников... В Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории НПЗ. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Возгораний также не зафиксировано", - говорится в сообщении.Добавляется, что в Кущевском районе из-за падения одного из БПЛА произошел локальный пожар, который не затронул территорию населенных пунктов. Отмечается, что в настоящее время спасатели ликвидируют возгорание, пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
славянск-на-кубани
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славянск-на-кубани, краснодарский край, россия, происшествия, вооруженные силы украины, кущевский район
Специальная военная операция на Украине, Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Кущевский район
Дроны ВСУ ночью пытались атаковать Кубань, один упал на территории НПЗ
ВСУ ночью пытались атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае