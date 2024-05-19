https://ria.ru/20240519/odessa-1946984883.html
В Одесской области повреждено административное здание
В Одесской области повреждено административное здание - РИА Новости, 19.05.2024
В Одесской области повреждено административное здание
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил в своем Telegram-канале о повреждении взрывами административного здания в Одесском районе... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T10:44
2024-05-19T10:44
2024-05-19T10:44
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил в своем Telegram-канале о повреждении взрывами административного здания в Одесском районе региона. Он написал, что "в Одесском районе повреждено административное здание". О каком именного объекте идет речь, чиновник не уточнил.
https://ria.ru/20240519/kombinat-1946973439.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесский район
В Одесской области повреждено административное здание
В Одесской области взрывами повреждено административное здание