https://ria.ru/20240519/odessa-1946984883.html

В Одесской области повреждено административное здание

В Одесской области повреждено административное здание - РИА Новости, 19.05.2024

В Одесской области повреждено административное здание

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил в своем Telegram-канале о повреждении взрывами административного здания в Одесском районе... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T10:44

2024-05-19T10:44

2024-05-19T10:44

специальная военная операция на украине

в мире

одесский район

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил в своем Telegram-канале о повреждении взрывами административного здания в Одесском районе региона. Он написал, что "в Одесском районе повреждено административное здание". О каком именного объекте идет речь, чиновник не уточнил.

https://ria.ru/20240519/kombinat-1946973439.html

одесский район

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, одесский район