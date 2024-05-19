https://ria.ru/20240519/obstrel-1947067281.html

Жительница белгородского Шебекино рассказала об обстреле ВСУ

Жительница белгородского Шебекино рассказала об обстреле ВСУ - РИА Новости, 19.05.2024

Жительница белгородского Шебекино рассказала об обстреле ВСУ

Жительница белгородского города Шебекино Алла рассказала об обстреле ВСУ, в результате которого был поврежден ее дом, а также пострадали как минимум двое его... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T22:45

2024-05-19T22:45

2024-05-19T22:46

специальная военная операция на украине

происшествия

вячеслав гладков

шебекино

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ШЕБЕКИНО (Белгородская область), 19 мая - РИА Новости. Жительница белгородского города Шебекино Алла рассказала об обстреле ВСУ, в результате которого был поврежден ее дом, а также пострадали как минимум двое его жильцов. "Были прилеты, но через время: был сначала один прилет, и потом… я уже не помню, я в коридор убежала - два точно было", - рассказала жительница одного из поврежденных жилых домов Алла. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что 11 человек, по предварительной информации, пострадали при украинском обстреле центра города Шебекино из РСЗО, среди них трое детей. По его информации, разрушения в городе зафиксированы в семи многоквартирных домах (выбиты окна в 98 квартирах), также осколками повреждены 25 автомобилей. Она также сообщила, что несколько пострадавших в городе были жителями ее дома, в том числе женщина, которая в тот момент сидела на скамейке, а также мужчина на балконе. Местные жители рассказали РИА Новости, что рядом с жилым домом в результате обстрела ВСУ была полностью разрушена беседка. Кроме того, со слов местных жителей, большинство пострадавших находились в момент обстрела рядом с местным магазином "Магнит". Как передает корреспондент РИА Новости, украинским обстрелом в центре города повреждены фасады жилых домов и общежития, в зданиях также посечены оконные стекла.

https://ria.ru/20240519/posledstviya-1946990815.html

https://ria.ru/20240519/spetsoperatsiya-1946982119.html

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происшествия, вячеслав гладков, шебекино