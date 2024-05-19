https://ria.ru/20240519/obstrel-1947052085.html
При обстреле белгородского села пострадали два человека
При обстреле белгородского села пострадали два человека - РИА Новости, 19.05.2024
При обстреле белгородского села пострадали два человека
Мужчина и женщина, по предварительной информации, пострадали при обстреле со стороны ВСУ села Ржевка Шебекинского городского округа, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T19:57
2024-05-19T19:57
2024-05-19T19:57
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Мужчина и женщина, по предварительной информации, пострадали при обстреле со стороны ВСУ села Ржевка Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попало село Ржевка Шебекинского городского округа. По предварительной информации, два человека пострадали. У женщины контузия и проникающие ранения шеи и плеча. Бригада скорой доставляет её в областную клиническую больницу. У мужчины осколочное ранение левой стопы, он самообратился в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь пострадавшим оказывается", - написал он.Гладков уточнил, что один из снарядов попал в четырехквартирный одноэтажный дом - он сильно поврежден, второй снаряд попал в гараж, в результате чего он сгорел полностью вместе с легковым автомобилем в нем. Кроме того, осколками повреждены два частных жилых дома и офис семейного врача - выбиты окна, а также есть повреждение на линии электропередачи. "Оперативные и аварийные службы работают на месте. Подворовой обход территории продолжается", - заключил губернатор.
https://ria.ru/20240519/devochka-1947034404.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
При обстреле белгородского села пострадали два человека
Гладков: при обстреле белгородского села Ржевка пострадали мужчина и женщина