https://ria.ru/20240519/obstrel-1947052085.html

При обстреле белгородского села пострадали два человека

При обстреле белгородского села пострадали два человека - РИА Новости, 19.05.2024

При обстреле белгородского села пострадали два человека

Мужчина и женщина, по предварительной информации, пострадали при обстреле со стороны ВСУ села Ржевка Шебекинского городского округа, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T19:57

2024-05-19T19:57

2024-05-19T19:57

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Мужчина и женщина, по предварительной информации, пострадали при обстреле со стороны ВСУ села Ржевка Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попало село Ржевка Шебекинского городского округа. По предварительной информации, два человека пострадали. У женщины контузия и проникающие ранения шеи и плеча. Бригада скорой доставляет её в областную клиническую больницу. У мужчины осколочное ранение левой стопы, он самообратился в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь пострадавшим оказывается", - написал он.Гладков уточнил, что один из снарядов попал в четырехквартирный одноэтажный дом - он сильно поврежден, второй снаряд попал в гараж, в результате чего он сгорел полностью вместе с легковым автомобилем в нем. Кроме того, осколками повреждены два частных жилых дома и офис семейного врача - выбиты окна, а также есть повреждение на линии электропередачи. "Оперативные и аварийные службы работают на месте. Подворовой обход территории продолжается", - заключил губернатор.

https://ria.ru/20240519/devochka-1947034404.html

белгородская область

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Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины