Рейтинг@Mail.ru
При обстреле белгородского села пострадали два человека - РИА Новости, 19.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:57 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/obstrel-1947052085.html
При обстреле белгородского села пострадали два человека
При обстреле белгородского села пострадали два человека - РИА Новости, 19.05.2024
При обстреле белгородского села пострадали два человека
Мужчина и женщина, по предварительной информации, пострадали при обстреле со стороны ВСУ села Ржевка Шебекинского городского округа, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T19:57
2024-05-19T19:57
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926229121_0:78:1280:798_1920x0_80_0_0_695de306bc921a5954b4838a508a4faa.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Мужчина и женщина, по предварительной информации, пострадали при обстреле со стороны ВСУ села Ржевка Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попало село Ржевка Шебекинского городского округа. По предварительной информации, два человека пострадали. У женщины контузия и проникающие ранения шеи и плеча. Бригада скорой доставляет её в областную клиническую больницу. У мужчины осколочное ранение левой стопы, он самообратился в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь пострадавшим оказывается", - написал он.Гладков уточнил, что один из снарядов попал в четырехквартирный одноэтажный дом - он сильно поврежден, второй снаряд попал в гараж, в результате чего он сгорел полностью вместе с легковым автомобилем в нем. Кроме того, осколками повреждены два частных жилых дома и офис семейного врача - выбиты окна, а также есть повреждение на линии электропередачи. "Оперативные и аварийные службы работают на месте. Подворовой обход территории продолжается", - заключил губернатор.
https://ria.ru/20240519/devochka-1947034404.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926229121_57:0:1224:875_1920x0_80_0_0_f8f831d8bbf67dfdc16c16c0f0d1922e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
При обстреле белгородского села пострадали два человека

Гладков: при обстреле белгородского села Ржевка пострадали мужчина и женщина

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Ржевки Шебекинского городского округа
Последствия обстрела Ржевки Шебекинского городского округа - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Ржевки Шебекинского городского округа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Мужчина и женщина, по предварительной информации, пострадали при обстреле со стороны ВСУ села Ржевка Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"Под обстрел ВСУ попало село Ржевка Шебекинского городского округа. По предварительной информации, два человека пострадали. У женщины контузия и проникающие ранения шеи и плеча. Бригада скорой доставляет её в областную клиническую больницу. У мужчины осколочное ранение левой стопы, он самообратился в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь пострадавшим оказывается", - написал он.
Гладков уточнил, что один из снарядов попал в четырехквартирный одноэтажный дом - он сильно поврежден, второй снаряд попал в гараж, в результате чего он сгорел полностью вместе с легковым автомобилем в нем. Кроме того, осколками повреждены два частных жилых дома и офис семейного врача - выбиты окна, а также есть повреждение на линии электропередачи.
"Оперативные и аварийные службы работают на месте. Подворовой обход территории продолжается", - заключил губернатор.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
В Белгороде осколки украинского дрона упали на ребенка
Вчера, 17:36
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала